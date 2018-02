L’Église "solidaire de Mathilde qui incarnera Jeanne d’Arc"

La Croix, 23/02 : "La jeune fille métisse choisie lundi 19 février pour incarner la pucelle d’Orléans aux prochaines fêtes johanniques est la cible d’attaques racistes sur les réseaux sociaux. Un déferlement de haine que condamne Mgr Jacques Blaquart, l'évêque d’Orléans...". Ci-dessous la déclaration de l'évêque à RCF, reproduite par MagCentre :

aux propos calomnieux, racistes, injurieux Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, et de facto très impliqué au moment des fêtes de Jeanne d’Arc chaque printemps à Orléans, a réagiqui ont émaillé ces derniers jours :

<< Il faut garder la raison… Jeanne d’Arc voulait que son pays retrouve la paix. Le choix qui a été fait de Mathilde, c’est le choix d’une fille bien, qui remplissait toutes les conditions, qui vit sa foi, qui est altruiste et engagée. Derrière ce choix ça a été l’union sacrée…

Tout cela [la campagne d'insultes] me navre. Je pense qu’il y a des gens qui tombent dans la haine, les peurs irraisonnées, enfermés dans une vision de repli. Ça me désole. Ça veut dire aussi qu’il y a du travail à faire au niveau de l’éducation.

J’ai envoyé un message à Mathilde, dans des moments comme ça on a besoin d’être soutenu. Je pense aussi à ses parents, qui doivent se dire : "On est Français, mais on n’est pas reconnus". Ce n’est pas acceptable.

Tout cela démontre une vision très restreinte de notre pays "depuis les origines". Arrêtons de rêver je ne sais pas quoi, qui n’a jamais existé... >>