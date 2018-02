Les "identitaires" (?) insultent une catholique engagée

Orléans : la jeune catholique Mathilde, future Jeanne d'Arc 2018 (ici avec ses deux futurs pages) est insultée sur Twitter parce que métisse... Symptôme supplémentaire de la trumpisation de l'ultra-droite, depuis ses chefs jusqu'à ses twittos de base :

Mathilde Edey Gamassou, lycéenne orléanaise de 17 ans (à Sainte-Croix), est française, née à Paris d'un père d'origine béninoise et d'une mère d'origine polonaise. Répondant aux conditions fixées par la municipalité, elle a été désignée pour jouer le rôle de la Pucelle aux prochaines fêtes johanniques de la ville, du 29 avril au 8 mai.

Aussitôt, déchaînement des twittos d'ultra-droite : "Une métisse pour incarner Jeanne d'Arc aux fêtes johanniques 2018 d'Orléans, ce forçage de l'idéologie multiculturaliste devient totalement hallucinant !" - "C'est une blague ? on doit être le 1er avril..." - "Jeanne d'Arc ???? Il y a erreur..." - "Elle n'est pas née à Orléans..." - "Il ne nous manquait plus que ça ! C'est vraiment tout et n'importe quoi dans ce pays ! Les vrais historiens apprécieront !" [*]. Et le comble : "L'an prochain, Jeanne d'Arc sera en burqa !"

Or toute la famille Edey Gamassou est catholique pratiquante. Les cinq enfants portent tous des prénoms de membres de la famille de Jeanne d'Arc. Mathilde est membre de l'association Ste Jeanne hier, aujourd'hui et demain, qui organise la présence des paroisses dans les fêtes johanniques. Elle est encadrante de jeunes dans la préparation aux sacrements. Elle est chef de patrouille aux Guides d'Europe... Au sujet de Jeanne, elle déclare : "Je suis française et fière des valeurs de Jeanne d'Arc : piété, persévérance, loyauté, humilité et courage." Son amie Priscille de La Batie, elle-même ex-Jeanne des fêtes orléanaises, ajoute : "Elle est parfaite, Mathilde." Ce que confirment les deux lycéens choisis par le jury pour être ses pages : Antoine de Watrigant et Oscar Zancristoforo...

Voilà la jeune fille que des acéphales ont prise pour cible ! et cela au nom de leur propre vision de Jeanne d'Arc, bidouillée par M. Le Pen et n'ayant rien à voir avec l'héroïne du XVe siècle - ni avec la sainte du catholicisme : Eglise avec laquelle ils sont en totale rupture comme on l'a vu à Ploërmel ("Jean-Paul II symbole de l'Europe blanche"). Quant on en est à parler de "burqa" à propos d'une catholique engagée - sous prétexte qu'elle est métisse -, c'est un effondrement intellectuel et moral. Les fautifs devraient s'interroger, ainsi que ceux qui les excusaient ou les parrainaient jusqu'à présent au nom du fumeux populisme.

Cette cagade [**] de l'ultra-droite est le symptôme d'une américanisation qui remplace le patriotisme par le racialisme. Juste au moment où Mme Maréchal Le Pen s'en va à Washington célébrer un trumpisme "des deux rives"...

__________

[*] Sur ceux que l'ultra-droite nomme "les vrais historiens" (souvent inconnus de la corporation), voir le chapitre 2 de mon livre Cathos, ne devenons pas une secte, éd. Salvator.

[**] "raté monumental et ridicule" (le mot vient du provençal).

Mathilde, Antoine, Oscar et les officiels d'Orléans