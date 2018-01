Un "annuaire chrétien de l'écologie"

<< ANNUAIRE CHRETIEN DE l’ECOLOGIE

Aujourd’hui Chrétiens Unis pour la Terre publie un annuaire des initiatives et des acteurs chrétiens de l’écologie en France. Construit sur la base d’informations recueillies initialement lors des Assises Chrétiennes de l’Ecologie qui se sont tenues à St Etienne en 2015 et où Chrétiens Unis pour la Terre a co-organisé les 80 forums, ce nouvel outil permet de découvrir sur une carte, par zone géographique et par rubrique, les initiatives de plus de 163 groupes ou personnes engagées en écologie. Dans la dynamique de l’encyclique Laudato Si’, cet instrument deviendra vite indispensable. Il a été créé pour faire du lien entre acteurs déjà confirmés de l’écologie chrétienne et contributeurs nouveaux isolés souhaitant mettre leurs compétences en commun sur un projet dans leur région ou nationalement.

C’est en partenariat avec La Vie, le blog Eglises et Ecologie du P. Dominique Lang et la revue Projet du CERAS qu’est lancé ce site http://www.annuairechretiendelecologie.org/

Bien sûr, cet annuaire est appelé à vivre et s’enrichir : il est donc possible, après s’être inscrit (lien en bas de la carte), de soumettre un nouvel acteur, individu ou organisme, en n’oubliant pas d’indiquer en plus du descriptif et d’un code postal et d’une ville, un email nécessaire à la mise en relation. On peut également soumettre un évènement à l’agenda (lien en haut de l’agenda) en donnant la nature et l’adresse précise du lieu de l’évènement en plus de la date.

Et merci à tous les contributeurs de bien penser à nous informer de vos changements d’emails pour actualiser cet annuaire et le rendre toujours efficace.

Contacts : chretiensunispourlaterre@gmail.com >>