Il fallait que quelqu'un finisse par le dire !

En librairie le 25 janvier ! Communiqué des éditions Salvator :

<< L'Eglise change : c'est pour faire connaître le Christ aux sociétés du XXIe siècle. Et c'est la vocation permanente des catholiques dans le monde entier...

Pourquoi – en France – une partie des “cathos” semblent-ils tourner le dos à cette vocation et dériver dans le sectarisme ?

Quels liens entre leur attitude et les pesanteurs de la société actuelle : le règne de l'argent et son dérivatif, les confusions pseudo-identitaires ?

Comment en sortir ?

C'est le sujet du livre-enquête de Patrice de Plunkett : livre qui n'est pas un procès, mais une lettre ouverte fraternelle à tous les catholiques et à ceux qu'intéressent les nouveaux enjeux spirituels.

Patrice de Plunkett : journaliste (ex-directeur de la rédaction du Figaro magazine), écrivain, athée résolu de 1968 aux années 1980, converti au catholicisme après 1985, sa conversion a changé son regard notamment sur l'économie et l'écologie. Bon connaisseur des milieux catholiques, il a publié douze essais dont Benoît XVI et le plan de Dieu (2005) et La révolution du pape François (2015). >>