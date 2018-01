Une de ces "propositions qu'on ne peut pas refuser"

Même Libération tique. En prétendu "hommage aux victimes de novembre 2015", Koons "offre" aux Parisiens une m... en bronze de 35 tonnes et douze mètres de haut, encensée par Mme Hidalgo comme signe de notre allégeance américaine :

Saloperie monumentale de douze mètres de haut représentant un bouquet multicolore brandi par une main gigantesque couleur chair, ce bronze sera si moche qu'il aura l'air en plastique : oeuvre artistiquement nulle, comme toute la production d'un Jeff Koons que Mme la maire de Paris appelle "immense artiste".

Pourquoi faut-il (à tout prix) installer cette chose devant le Palais de Tokyo ? Pour montrer "l'attachement irrévocable entre notre capitale et les Etats-Unis", répond Mme Hidalgo. La gauche 2018, en effet, se distingue de la droite en ce qu'elle se prosterne encore plus... L'érection de Bouquet of tulips en plein Paris prend la forme d'une injonction semi-officielle de Washington : c'est carrément à l'ambassade des Etats-Unis qu'elle a été annoncée, par une Anne Hidalgo éperdue d'allégeance, au cours d'une conférence de presse en forme de cérémonie coloniale.

Mais cette opération indigne le monde culturel français. Dans Libération du 21/01, un manifeste signé d'un "collectif" de 24 personnalités proteste contre l'annexion de l'esplanade du Palais de Tokyo : "Non au 'cadeau' de Jeff Koons", fulminent Frédéric Mitterrand, Olivier Assayas, Christian Boltanski, Marin Karmitz, Jean-Luc Moulène, Dominique Perrault etc ; il y a même la députée LREM Emilie Cariou. Ils expliquent notamment cinq points :

► "Si une œuvre d’une importance inédite devait être placée dans ce lieu culturellement et historiquement particulièrement prestigieux, ne faudrait-il pas procéder par appel à projets, comme c’est l’usage, en ouvrant cette opportunité aux acteurs de la scène française ? D’une formidable vitalité, la création de notre pays bénéficierait grandement d’une telle proposition..."

► "Architecturalement et patrimonialement, par son impact visuel, son gigantisme (12 mètres de hauteur, 8 de large et 10 de profondeur) et sa situation, cette sculpture bouleverserait l’harmonie actuelle entre les colonnades du Musée d’art moderne de la ville de Paris et le Palais de Tokyo..."

► "Jeff Koons est l’emblème d’un art industriel, spectaculaire et spéculatif. Son atelier et ses marchands sont aujourd’hui des multinationales de l’hyper-luxe, parmi d’autres. Leur offrir une si forte visibilité et reconnaissance ressortirait de la publicité ou du placement de produit, et serait particulièrement déplacé dans ce lieu très touristique, entre deux institutions culturelles majeures, dévolues notamment aux artistes émergents et à la scène artistique française..."

► Financièrement, cette installation serait coûteuse pour l’État, et donc pour l’ensemble des contribuables. Car l’artiste ne fait don que de son 'idée', la construction et l’installation de la sculpture - estimées à 3,5 millions d’euros au minimum - étant financées par des mécènes, notamment français, qui bénéficieraient d’abattements fiscaux à hauteur de 66 % de leur contribution [*]. De plus, les travaux préalables, pour renforcer le sous-sol du Palais de Tokyo, immobiliseraient longuement certains de ses espaces et entraîneraient pour le centre d’art un important manque à gagner..."

► "Techniquement en effet, placer 35 tonnes au-dessus des salles d’exposition du Palais de Tokyo est un défi important. Déjà incertaine, la sécurité d’une telle entreprise à long terme est impossible à garantir."

"Nous apprécions les cadeaux, mais gratuits, sans conditions et sans arrière-pensées", concluent les signataires : ce qui équivaut à prendre position contre l'invasion (de plus en plus massive) de l'industrie sous-culturelle américaine depuis les années 1950.

Mais un vassal peut-il refuser les "cadeaux" du suzerain ? Mme Hidalgo s'en cache à peine : l'opération Koons doit passer en force, quitte à bousculer les procédures légales en matière de protection des sites... Alors que les milieux culturels - voire le gouvernement - émettent des réserves, la maire de Paris et ses protecteurs américains font comme si la cause était entendue. Le monument de douze mètres est déjà en cours de fabrication "dans une usine allemande" (sic) et sera installé qu'on le veuille ou non : America first !

Mais l'élan était donné à partir de l'année 2008 où les proches de M. Sarkozy offrirent le château de Versailles à Jeff Koons. Droite, gauche... La vassalité n'a pas de parti.

________

[*] Les donations étant déductibles des impôts, ce manque à gagner pour le fisc sera compensé par les contribuables...

"Jeff Koons est un immense artiste" (Anne Hidalgo)

Versailles, 2008