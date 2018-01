3000 étudiants attendus à Lille les 3 et 4 février

communiqué << Après Rennes en 2012 (avec 2500 étudiants de toutes filières) et Grenoble en 2015 (avec 3000 étudiants de toutes filières), le Grand Palais de Lille (1 Boulevard des Cités Unies) se prépare à accueillir le rassemblement Ecclesia Campus pour sa 3ème édition. Plus grand rassemblement étudiant non sportif de France, Ecclesia Campus mobilise durant un week-end des jeunes venus de près de 70 villes différentes. Véritable pause offerte à chaque jeune pour s’interroger sur ses engagements, son avenir et sa vocation et afin d’approfondir le thème de cette édition 2018, plusieurs temps forts jalonneront le week-end : 2 conférences plénières, 55 ateliers thématiques, 9 temps de prière, 11 tables rondes, 2 messes ainsi qu’une veillée le samedi soir animée par la Communauté du Chemin Neuf. Pour permettre aux 3000 participants de vivre ce week-end, une équipe composée d’étudiants, d’aumôniers et de groupes locaux, travaille depuis plusieurs mois sur cet événement. Sur place, 300 familles de toutes les paroisses de l’agglomération lilloise hébergeront les jeunes et 300 volontaires lillois aideront au bon déroulement du rassemblement. À la suite du pape François, le rassemblement Ecclesia Campus est un événement engagé. Dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ et afin de réduire l’impact environnemental du week-end, plusieurs actions ont été mises en place : suppression des flyers et des publicités dans le kit du participant ; des Eco’cup seront fournies à chaque participant. Des actions concrètes d’engagement seront proposées : services, évangélisation, aide à des personnes en difficultés… Enfin, dans la dynamique engagée par l’Église de France pour soutenir les étudiants de Kirkouk, sur chaque inscription 3 euros seront reversés en faveur du projet de Mgr Mirkis. >> Le réseau Ecclesia Campus anime 230 aumôneries étudiantes présentes dans toutes les villes universitaires de France. Pour suivre Ecclesia Campus 2018 sur les réseaux sociaux : Sur Facebook Ecclesia Campus 2018 Sur Twitter @EcclesiaCampus