Jonas, national-religieux donc prophète défaillant

Jonas furieux que Dieu ait épargné Ninive... Première lecture de ce dimanche: l'histoire du prophète Iona ben Amittaï (Jonas). Ce récit biblique n'est-il pas transposable chez des cathos français d'aujourd'hui ? Certaines attitudes n'évoquent-elles pas le livre de Jonas tel que le commentent les exégètes? Extraits :

<< Après avoir tourné le dos à cette mission par haine des gens de Ninive, Jonas finit par accepter d'aller leur parler au nom de Dieu. Mais ce n'est pas sans arrière-pensées qu'il accomplit sa mission : il n'est pas convaincu de son bien-fondé. Une de ses phrases ("ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce - mais moi je t'offre des sacrifices...", Jonas 2, 9) peut être comprise comme suggérant que la grâce de Dieu ne peut aller aux idolâtres, et donc comme une tentative du prophète pour s'accrocher encore à son refus d'un pardon pour les païens de Ninive. Jonas est un croyant, mais il a du mal à accepter une décision divine allant à l'encontre de ses désirs. Cela montre que sa démarche de changement demeure incomplète...

Le livre de Jonas montre un cheminement au caractère sinueux, et fait ainsi preuve de réalisme. L'auteur du livre a voulu apporter une critique du particularisme (israélite) et montrer que l'Eternel veut sauver tous les peuples. Si Jonas ne voulait pas accomplir sa mission, c'est par nationalisme, parce qu'il craignait que Dieu pardonne aux Ninivites... Jonas qui avait annoncé les conquêtes militaires de son roi [*] aurait préféré voir l'Eternel détruire la capitale ennemie. Mais la leçon finale du livre souligne que les gens de Ninive sont eux aussi des créatures de Dieu...

L'auteur a déployé toute une stratégie, maniant humour, suspense et allusions à des textes antérieurs, pour amener ses lecteurs - sans doute tentés par une attitude nationaliste, à réfléchir, à condamner l'attitude de Jonas, et finalement à reconnaître le caractère faussé de ce qui, chez eux ( et chez nous ? ) pouvait ressembler à une telle attitude partisane. >>

<< Le thème de la préoccupation de l'Eternel pour l'ensemble des peuples est l'un des fils conducteurs de l'Ancien Testament. Dès l'origine, Israël n'est choisi qu'en vue de la bénédiction de tous les peuples : Genèse 12, 3. Israël fait participer à sa bénédiction des païennes comme la prostituée Rahab ou la Moabite Ruth. Une veuve phénicienne de Sarepta (Tzarfat près de Sidon) bénéficie du ministère d'Elie : 1 Rois 17 ; le Syrien Naaman est guéri par Elisée : 1 Rois 5. Jésus lui-même fera usage de certains de ces exemples pour s'opposer au nationalisme judéen...

<< Non seulement l'Eternel est le Dieu de tous les hommes, mais il est aussi celui de toutes les créatures et de la création. La conclusion du livre inclut "les animaux en grande nombre" dans ses préoccupations ; la souveraineté divine sur les créatures animales et les éléments est manifeste tout au long du livre : l'Eternel suscite un grand vent pour produire une tempête, il suscite un "grand poisson" auquel il "donne des ordres", il suscite un ricin, un ver, un vent brûlant... Comme son prophète refuse d'accomplir sa volonté, l'Eternel sait trouver d'autres serviteurs plus dociles pour parvenir à ses fins... >>

__________

[*] 2 Rois 14, 25 : sous Jéroboam II, souverain du royaume du Nord.

"Le nationalisme de Jonas l'empêche d'accepter que Dieu fasse grâce à la puissance ennemie de son peuple : d'autant qu'elle anéantira un jour le royaume nord-israélite. En outre, Jonas refuse aux Ninivites la grâce de Dieu dont il a fait lui-même l'objet au chapitre 2." Il demande la mort parce que sa prédication a amené les Ninivites à changer de comportement ; il préfère mourir que de voir son Dieu faire grâce à Ninive. La haine d'autrui mène au suicide... En Jonas 4, 10, Dieu lui dit "Et tu voudrais que moi, je n'aie pas pitié de Ninive ?"