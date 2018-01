La ministre de l'Enseignement supérieur n'avait jamais lu la loi républicaine de 1905

Mme la ministre énonce une conception illégale de la laïcité. Devant les protestations des internautes catholiques et protestants, elle rectifie (un peu tard). Mais l'affaire est un nouveau symptôme :

Comment veut-on que les citoyens connaissent la loi, si les ministres ne la connaissent pas ? Le dimanche 7 janvier, Mme Frédérique Vidal (ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) répond à une question sur la laïcité et les religions. Et ça donne ceci :

“Les convictions religieuses doivent rester uniquement dans la sphère privée, elles n'ont pas à rentrer dans la sphère publique, voilà !”

Le problème est que cette façon de voir la laîcité est une... innovation, et contraire à la loi. Car le texte de 1905 dit autre chose : 1. il sépare "les Eglises" et l'Etat, décision simplement politique ; 2. il encadre l'expression publique des cultes, décision simplement sociale... Nulle part la loi ne prétend s'en prendre aux consciences, ce qui aurait été le cas si elle avait prétendu retirer au citoyen la liberté de se dire croyant en public.

Non seulement la loi de 1905 ne refuse pas de connaître la foi religieuse des citoyens (en l'enfermant dans les domiciles privés comme le voudrait apparemment Mme Vidal), mais elle organise la manifestation publique de la foi en lui fixant des cadres.

Contrairement à ce que croit Mme la ministre avec quelques millions de Français, la loi de 1905 n'a d'autre but que de détacher le clergé des pouvoirs politiques. (Ce sera d'ailleurs pour le plus grand bien du clergé). Aucune des dispositions de cette loi ne prétend faire du croyant un citoyen de seconde zone en l'amputant de son droit à l'expression.

C'est ce qui a été dit à Mme Vidal, fermement et clairement, par plusieurs centaines d'internautes dans les heures qui ont suivi sa déclaration malencontreuse. Si clairement et si fermement qu'elle a compris l'ampleur de sa boulette, et qu'elle a rectifié au milieu de l'après-midi par le tweet suivant :

"La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et de l'exprimer dans le respect de l'ordre public.”

Félicitons-nous qu'un(e) membre du gouvernement respecte la loi républicaine. Mais affligeons-nous qu'il ait fallu, pour obtenir ce résultat, lui infliger un rappel à la loi.

D'autant qu'on voit monter, dans des milieux semi-officiels, une inquiétante idéologie tendant à sacraliser le pouvoir politique pour l'opposer aux religions. Ce matin à France Culture, un personnage universitaire nous expliquait qu'il fallait renoncer au lien national ("qui est une négativité") et instaurer une sorte de sacralité laïque européenne. Outre le fait que personne en Europe n'admettrait cette entreprise, il faut se souvenir des précédentes expériences de sacralité laïque. Le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne furent pas heureuses.