La "laïcité" des Folies-Bergères

Le curé de la paroisse, aussi dangereux qu'un émir de Daech ? Non, le terrorisme n'est pas une atteinte à "la laïcité" : c'est une atteinte à la sécurité publique ! Réflexions :

Un meeting de commémoration de l'attentat de Charlie Hebdo (7/01/2015) s'est tenu hier 6 janvier à Paris. Meeting bizarre... D'abord en raison du lieu (les Folies-Bergères). Mais surtout en raison du thème : la "défense de la laïcité". La "laïcité" au vrai sens du mot n'était en effet concernée ni par l'attentat de 2015, ni par le meeting des Folies-Bergères.

Le terrorisme n'est pas une atteinte à la "laïcité" : c'est une atteinte à la sécurité des citoyens. Les réseaux terroristes ne sont pas des atteintes à la loi de 1905 : ce sont des entreprises criminelles tombant sous le coup du code pénal. La menace des attentats n'appelle pas un débat sociétalo-antimétaphysique : elle appelle une riposte, préventive et répressive, de la police et des services spéciaux.

Tourner le dos à ces évidences, déplacer le sujet pour l'entraîner sur le terrain de la "laïcité", est une attitude trouble. C'est dissoudre une question précise dans un verbiage. Réduire le terrorisme à un délit contre la "laïcité", c'est s'interdire de penser le problème tel qu'il se pose réellement.

En effet, qu'est-ce que la "laïcité" ? Sa définition varie selon les lieux où l'on en parle.

La loi de 1905 n'emploie pas ce mot. Néanmoins les gouvernements et les Eglises s'accordent, depuis cent ans, pour appeler "laïcité" la lettre et l'esprit de cette loi. Or la loi ne refoule pas les religions dans "l'espace privé" [*] : elle encadre au contraire leur expression publique.

En quoi pourrait-on invoquer, contre le terrorisme, le texte de 1905 ?

Pour cela il faudrait prétendre à la fois : 1. que massacrer est intrinsèque à l'expression publique de la religion musulmane : postulat que l'extrême droite croit acquis mais qui est loin de l'être (comme le savent tous ceux qui côtoient vraiment des musulmans) ; 2. que la tendance à massacrer est intrinsèque "aux religions" en général, par opposition à "la laïcité" en général.

La question devient donc : quel sens donne-t-on à la laïcité en d'autres lieux que les gouvernements (responsables en principe du bien commun) et que les Eglises (partenaires de la "laïcité" de 1905) ? Par exemple hier aux Folies-Bergères ? Un sens qui n'a à voir ni avec la loi de 1905, ni avec la réalité des attentats.

Selon certains des intervenants d'hier, la "laïcité" serait "menacée de toutes parts et de tous bords" : autrement dit, un évêque serait virtuellement aussi dangereux qu'un émir de Daech... Pascal Bruckner a contredit cette idée lors du débat des Folies-Bergères ("les catholiques et les juifs n'ont pas tué les journalistes de Charlie Hebdo"), mais au risque de tomber dans l'autre abus : avoir l'air de dire que tout musulman est un terroriste en puissance, axiome qui présente plusieurs défauts dont celui d'être arbitraire - et celui d'offrir aux terroristes la généralisation sociologique que recherche leur stratégie.

Le mot de la fin revient à une journaliste de Charlie interviewée hier : l'effet produit par le drame du 7 janvier a été "très vite manipulé", dit-elle avec lassitude.

[*] ...comme disent aujourd'hui les flics de l'anti-spirituel.