L'enfant pesait plus "que la terre et les astres"...

Evangile de la Présentation de Jésus au Temple :

Evangile d'aujourd'hui (Luc 2, 22-35) : « Un enfant nouveau-né dans les bras de sa mère au milieu du Temple de Jérusalem, et un vieillard qui proclame qu'il est "lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël son peuple" : première manifestation de Jésus après les mystères cachés de Bethléem. Cet enfant silencieux, désarmé, sera aussi un signe de division provoquant la chute pour certains et une grande douleur pour sa mère. Nous sommes bien loin de la figure naïve de l'enfance. Et pourtant une grande joie habite ceux qui célèbrent cette rencontre, une joie communiquée à toutes les familles humaines...» (Parole et prière, 31/12).

Et qui est le « vieillard Syméon » dans cet évangile d'aujourd'hui ? André Chouraqui l'identifie à Shim'ôn, fils du rabbi Hillel et père du rabbi Gamaliel (Actes 5,34 et 22,3). Je ne résiste jamais à citer le passage des Chroniques angéliques où Volkoff glosait Luc en soulignant le mystère de l'Incarnation, c'est-à-dire le surnaturel à l'oeuvre dans la trame du naturel :

<< L'enfant lui parut plus lourd que s'il avait été en or. Il pesait davantage qu'Israël et les païens réunis, davantage que la terre et que tous les astres. Mais son poids était fait de lumière. Que de choses il construirait, que de choses il détruirait, lui qui était la Pierre d'Achoppement et le Signe de la Contradiction ! Comment cette jeune fille, se demanda Syméon avec révérence, a-t-elle porté ce poids dans son ventre ? >>