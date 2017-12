"La Sainte Famille n'est pas une idylle à Nazareth"

À partir des textes de ce dimanche de la Sainte Famille, un des plus grands théologiens du XXe siècle nous libère du kitsch pieux et d'un "familialisme" plus tribal que chrétien :

Sur les deux premières lectures (Genèse 15 et Hébreux 11) :

<< La famille qui est fondée dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance, est une nouvelle œuvre de Dieu : le corps d'Abraham est éteint, Sara est stérile... C'est alors que Dieu retourne le destin, les deux parents deviennent féconds et le fils de la promesse, Isaac, sera un pur don de Dieu... L'enfant est don de Dieu, finalement il lui appartient et sert ses plans, la famille n'a pas le droit de s'enfermer en elle-même ; au contraire, de même que Dieu l'a ouverte à l'origine, ainsi elle doit rester ouverte aux dispositions de Dieu.

Dans le sacrifice d'Abraham, ceci va jusqu'à l'incompréhensible, l'intolérable au regard des hommes, dans la mise à l'épreuve du père... Dieu fait irruption dans la famille qu'il a lui-même si merveilleusement fondée, et il la brise. Pour l'homme, Dieu manifestement se contredit lui-même : mais parce que c'est Dieu, Abraham obéit et se prépare à rendre ce qu'il a de plus précieux et que Dieu lui a offert... La famille qui se doit à Dieu devient maintenant non seulement une famille ouverte, mais littéralement une famille qui saigne.

Sur la troisième lecture (Luc 2, 22-40) :

L'événement qui fonde Israël (la paternité d'Abraham) trouve son accomplissement dans la Sainte Famille, que l'évangile montre au Temple. Joseph doit - suprême achèvement de la fécondité humaine ! - faire place à l'unique force génératrice de Dieu... Arrive alors la prédiction qui déterminera la figure ultérieure de cette famille : d'un côté, la signification suréminente de l'enfant offert ; on voit déjà par là que cette famille sera éclatée bien au-delà de ses dimensions terrestres. De l'autre côté, le glaive qui doit transpercer l'âme de la mère ; elle sera introduite dans ce qui est plus grand, le destin de l'enfant ; elle ne devra pas seulement laisser partir l'enfant et par là le sacrifier, elle sera introduite avec lui, quand l'heure en sera venue, dans ce sacrifice. Alors l'ancienne famille charnelle s'achèvera dans une nouvelle famille spirituelle, dans laquelle Marie - transpercée par le glaive - deviendra mère d'une multitude.

La Sainte Famille n'est pas une idylle à Nazareth : elle a sa place entre le sacrifice du mont Moriah et le sacrifice du Golgotha. >>

Hans Urs von Balthasar