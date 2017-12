Bienvenue, Monseigneur ! et merci au pape François. Communiqué de la conférence des évêques :

<< Le pape François a nommé ce jeudi 7 décembre, Mgr Michel Aupetit archevêque de Paris.



Il est actuellement évêque de Nanterre.

Le cardinal André Vingt-Trois est nommé administrateur apostolique de l’archidiocèse de Paris jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur.

Ordonné prêtre le 24 juin 1995 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Aupetit est vicaire de la paroisse Saint-Louis-en-l’Île de 1995 à 1998 puis vicaire à la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis de 1998 à 2001. En parallèle de ses fonctions de vicaire, de 1995 à 2001, il devient aumônier des lycées et collèges du Marais (François Couperin, Charlemagne et Sophie Germain, Victor Hugo). Entre 1997 et 2006, Mgr Aupetit est enseignant de bioéthique au CHU Henri Mondor à Créteil. En 2001, il devient curé de la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance. De 2004 à 2006, Mgr Aupetit est doyen du doyenné Pasteur-Vaugirard. Entre 2006 et 2013, il est vicaire général de l’archidiocèse de Paris.

En 2013, Mgr Aupetit est nommé puis ordonné évêque auxiliaire de Paris. Entre 2013 et 2017, il est l’évêque accompagnateur des Chantiers du Cardinal. De 2014 à 2017, il est président de Radio Notre-Dame et de la Cofrac France.

Depuis 2014, Mgr Aupetit est évêque de Nanterre. En mars 2017, à l’assemblée plénière des évêques de France, il est élu président du Conseil famille et société.

L’installation de Mgr Aupetit est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. >>

Mgr Michel Aupetit

archevêque de Paris

Études :

Lycée Hoche, Versailles.

Faculté de médecine de Bichat.

Séminaire de Paris (1990-1995).



Diplômes :

Docteur en médecine (1978).

Baccalauréat en théologie (1995).

Diplôme universitaire en bioéthique médicale (1997).



Expérience professionnelle :

1979 - 1990 : Médecin à Colombes.



Ministères :

1995 - 1998 : Vicaire de la paroisse Saint-Louis-en-l’Île.

1998 - 2001 : Vicaire de la paroisse Saint-Paul - Saint-Louis.

1995- 2001 : Aumônier des lycées et collèges du Marais : François Couperin,

Charlemagne et Sophie Germain, Victor Hugo.

1997 - 2006 : Enseignant en bioéthique au CHU Henri Mondor (Créteil).

2001 - 2006 : Curé de la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance.

2004 - 2006 : Doyen du doyenné Pasteur-Vaugirard.

2006-2013 : Vicaire général de l’archidiocèse de Paris.

2013 : Evêque auxiliaire de Paris.

2014-2017 : Evêque de Nanterre.

2013 - 2017 : Evêque accompagnateur des chantiers du Cardinal.

2014 - 2017 : Président de Radio Notre-Dame et président de la Cofrac France.

2017 : Président du Conseil famille et société de la Conférence des évêques de France.