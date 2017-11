Le psychodrame de Ploërmel (suite)

L'ex-maire Paul Anselin et les deux Ploërmelais anti-croix ont à la fois raison et tort. Quant aux fachos du 26 novembre, ils ont tort sur toute la ligne et leur intrusion aggrave le problème :

Ploërmel - Deux cents activistes venus de toute la France, dont plusieurs dizaines de militants de cercles "identitaires" plus proches du néo-paganisme que du christianisme, se sont rassemblés hier place Jean-Paul II : apparemment pour manifester leur "soutien" à la croix du monument élevé en 2006 par Paul Anselin (alors maire), mais bien plutôt pour manifester leur hostilité aux musulmans, absents pourtant de Ploërmel et n'étant pour rien dans cette affaire. "Chassez le christianisme, vous aurez l'islam", proclamaient les pancartes.

Les papes étant chrétiens, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir une simple statue de Jean-Paul II - érigée place Jean-Paul II - équivaudrait à "chasser le christianisme" de Ploërmel : or c'est cette solution (la statue mais rien que la statue) qui ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat. Le monument étant sur un lieu public, l'avoir surmonté d'une très grande croix (plus large que la statue) était une décision objectivement illégale de la part d'une municipalité censée respecter la loi de 1905... Si la mairie s'était contentée de la seule statue de Jean-Paul II, grand personnage de l'histoire contemporaine, le Conseil d'Etat ne l'aurait pas interprétée comme "signe religieux" et n'aurait pas donné suite à la plainte des deux Ploërmelais anti-croix. [*]

Au cas où la mairie aurait érigé aussi une mosquée dans la ville, les défenseurs de la croix auraient eu un argument à plaider devant le Conseil d'Etat : mais ce n'était pas le cas... Les identitaires expliquent d'ailleurs avoir manifesté à Ploërmel pour "s'opposer à l'arrivée des migrants" : façon de reconnaître qu'il n'y en a toujours pas à l'heure actuelle.

Quant à Paul Anselin, l'homme par qui le monument fut érigé, il parle sévèrement de la manifestation d'hier : "Je condamne cette récupération politique... Nous n’avons rien à voir avec ces groupuscules qui ne sont pas d’inspiration chrétienne...Je ne veux pas employer le mot fascisant, mais je le pense profondément !" ll doit connaître la déclaration (à Breizh-info) de l'un des groupes identitaires présents hier à Ploërmel : "Défendre cette croix, c'est clamer le souhait de défendre une Europe ethniquement homogène, identitaire et catholique, contre la disparition des Européens dans le magma du métissage." "Ethniquement homogène et catholique" ? Voilà en effet une récupération grossière : une cathophilie incompatible avec le christianisme catholique... Attendons la mise au point des catho-conservateurs, qui colloquent beaucoup ces temps-ci et sont si noblement à cheval sur la Doctrine : on suppose qu'ils ne manqueront pas d'exprimer leur indignation.

PS - Ce genre de problème, mais beaucoup d'autres aussi (bien plus importants) sont dans le livre que je vais publier en janvier sur les nouveaux défis du catholicisme en France.

[*] Les deux plaignants anti-croix ont tort quand ils ajoutent que la statue elle-même "ouvre la porte à tous les abus". Lesquels ? On touche là au fond de l'idéologie psychorigide de la Libre Pensée, groupuscule de nostalgiques d'Emile Combes.