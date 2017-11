'Paradise papers' : le tapage et les réalités

Il y a du sous-jacent dans cette campagne :

La campagne Paradise papers n'est pas aussi candide qu'elle en a l'air. On a raison d'y voir une indignation sélective avec arrière-pensées bruxelloises. Mais on a tort d'en déduire (comme font les sites libéraux) que le mal est dans l'existence des fiscalités nationales !

1. Arrière-pensées bruxelloises

Cette campagne vise les paradis fiscaux anglophones : les "libéraux souverainistes" (se dire à la fois libéral et souverainiste est une monstrueuse incohérence) en déduisent que c'est pour punir Londres de son Brexit. Peut-être ont-ils raison sur ce point, mais ils feraient mieux de comprendre : a) que la dérégulation financière est la clé de voûte et le vrai but du libéralisme ; b) que le libéralisme fait bien meilleur ménage avec Bruxelles - siège de l'Eurolobbyland - qu'avec les Etats nationaux ; c) et que l'Union européenne, plate-forme technique du libéralisme, est en elle-même un paradis fiscal : Luxembourg, Irlande, patent-boxes (niches de défiscalisation de la propriété industrielle) aux Pays-Bas, etc. Quant aux Etats membres, ils sont eux-mêmes d'une monstrueuse incohérence en fiscalisant d'une part tout en laissant faire d'autre part, comme s'il était normal que les impôts soient en proportion inverse des profits ! Qui a rendu légal ce qu'on euphémise en "optimisation fiscale" ? les Etats : ce qui se passe aux îles Caïmans n'est pas plus illégal que ce qui se passe à Dublin ou à Luxembourg.

2. Offensive libérale

Il y a du sous-jacent dans la campagne anti-Caïmans (et autres îles) orchestrée par des médias aux mains de la finance. De façon affichée ou sournoise selon les enseignes, cette campagne tend à accuser les fiscalités nationales d'être "confiscatoires" - on n'ose plus dire "socialo-communistes" - et d'obliger les grandes gentilles multinationales à partir s'optimiser sous les cocotiers. C'est un déni de réalité pure et simple.



Je suppose que la jeune Amélie de Montchalin, députée macroniste ultralibérale et "catholique revendiquée", incrimine elle aussi la méchanceté du fisc envers les multinationales. Je lui rappelle donc les positions de l'Eglise catholique dans ce domaine (Compendium de la doctrine sociale et encycliques) :

- le système financier global est à réformer radicalement pour remettre la finance au service de l'économie réelle ;

- l'économie réelle doit changer de modèle pour retrouver une dimension humaine ;

- réguler la sphère financière est un devoir pour la communauté internationale et pour les Etats dominants ;

- l'impôt national est l'instrument du bien commun et doit être proportionné aux profits pour assurer une redistribution équitable.

"Ce n'est pas libéral !"

Non , Madame : ce n'est pas libéral.