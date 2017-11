Le gentil Glyphosate et ses petits amis

...d'Hervé Novelli à Valeurs actuelles :

Valeurs actuelles soutient évidemment le glyphosate du Roundup Monsanto, parce que sinon ce serait le Goulag ! D'où un laborieux papier de biologiste pour dénoncer l'OMS et nous démontrer l'innocuité du produit, tout ça... Un peu comme on nous expliquait naguère que le tabac ne faisait rien aux poumons. Il faut savoir ce qu'on veut, sacrebleu : une fausse droite de lavettes politiquement correctes ou une vraie droite qui en a deux et qui en est fière ? hein ?

Le maire LR de Richelieu dans l'Indre-et-Loire, Hervé Novelli (ex-vice-président Europe de la banque d'affaires Drexel Burnham Lambert jusqu'à sa faillite en 1990, ex-secrétaire d'Etat sous M. Sarkozy) n'a - lui non plus - rien contre le glyphosate. Plusieurs semaines avant la décision européenne sur ce produit, il a écrit à ses administrés pour les inviter à nettoyer leurs trottoirs à l'aide de désherbants chimiques... Argument du maire : puisque les communes françaises n'ont plus le droit d'user de pesticides dans l'espace public mais que cette interdiction ne concerne pas encore les particuliers, ceux-ci sont "invités à saisir cette opportunité".

Réaction indignée d'habitants de la ville : "Il est question de la santé des habitants, et surtout des enfants. Ces produits chimiques peuvent avoir des effets de perturbateurs endocriniens, les enfants et les femmes enceintes sont donc les premiers touchés", écrit Sophie Bordères, membre de l'association Générations futures. Celle-ci a lancé une pétition pour demander à M. Novelli de ne pas contourner la loi. Le mauvais esprit de Mme Bordères montre qu'il y a encore des nostalgiques du socialo-communisme.