De quoi faire honte à deux députés macronistes

Rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté en France :

Le rapport annuel du Secours catholique sur la pauvreté en France a de quoi faire honte au beauf macronien, wauquiézien ou lepénien. Il en ressort - chiffres à l'appui - que les poujadistes et les xénophobes ont tort dans leurs trois leitmotive :

1. "Les étrangers profitent du système social français". Quatre Français sur dix le croient mais c'est faux, démontre le Secours catholique : les 4/5e des chômeurs étrangers auxquels il a affaire ne perçoivent rien. Et près du tiers de ceux des ménages étrangers qui auraient droit à quelque chose ne le réclament pas. La quasi-totalité des ménages étrangers rencontrés par le Secours catholique subsistent (souligne celui-ci) "au-dessous du seuil d'extrême pauvreté" et "au-dessous du niveau de vie des ménages français en situation de précarité".



2. "Les pauvres font des enfants pour toucher les allocations familiales". Un tiers des Français le croient. Mais c'est faux également : les couples avec trois enfants ou plus rencontrés par le Secours catholique vivent plus mal que les couples sans enfants.

3. "Si on cherche du travail, on trouve". Un Français sur deux le croit et l'argumente (à partir de petits exemples empruntés au monde des TPE) sans tenir compte du reste : c'est-à-dire du management néolibéral des plus grandes entreprises. Le Secours catholique démonte la fable du "pauvre qui ne veut pas travailler" : en 2015, il y avait 3 millions de chômeurs et seulement 190 000 offres non pourvues. Par ailleurs le "travail" à l'ère néolibérale ne garantit plus un niveau de vie décent : "deux tiers des personnes aidées par le Secours catholique ne sont pas au chômage" ; un quart de ces travailleurs pauvres sont même "en CDI plein temps", ce qui en dit long.



Telles sont les réalités du capitalisme en 2017. Mais vous ne pouvez expliquer ça, ni aux lepéniens persuadés que le pain des Français est mangé par les migrants, ni aux wauquiéziens persuadés qu'on embaucherait s'il n'y avait pas d'impôts, ni surtout aux députés macronistes, commerciaux en folie qui viennent de s'illustrer par deux déclarations à retenir :



► celle de M. Daniel Adam (Seine-Maritime) déclarant le 4 novembre - en plein scandale des paradis fiscaux - que ceux qu'on rencontre aux Bahamas sont des chômeurs français en vacances "grâce à l'assurance chômage",

► et celle de M. Bruno Bonnel (Rhône) déclarant le 8 novembre que l'optimisation fiscale, c'est positif : "Le mot ‘optimisation', il est positif. Quand on optimise, par exemple, son énergie, on est quelqu'un de bien. Par contre, quand on rajoute le mot ‘fiscal', là on est quelqu'un de mal..." Élu de la start-up nation, M. Bonnel semble penser que seuls les cons paient l'impôt ; ancien PDG de la firme de jeux vidéo Atari, il a été accusé pendant la campagne des législatives d'avoir réalisé des montages légaux pour échapper à l'ISF et à l'impôt sur le revenu. L'accusation a convaincu les beaufs de voter pour lui.