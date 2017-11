"Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure..."

"Chaque seconde a un poids d'éternité" :

Sur l'évangile des dix jeunes filles (Matthieu 25, 1-13) :

<< Veiller, disait le cardinal Newman, c'est "vivre de ce qui est invisible : vivre dans la pensée du Christ tel qu'il vient une fois et tel qu'il reviendra..." Passé, présent et futur s'entremêlent pour habiter le temps de sa présence, pour donner à chaque seconde un poids d'éternité. Il ne suffit pas d'être vigilant, pour ne pas succomber il faut en outre être avisé c'est-à-dire faire le nécessaire à l'avance : stocker l'huile, faire fructifier ses talents ou bâtir sur le roc. En d'autres mots, oeuvrer sans relâche pour accueillir Celui qui vient. >>

(Parole et prière, novembre 2017)

<< D'abord il s'agit de tenir éveillée la foi en nous. Paul la réveille dans la deuxième lecture [1 Thessaloniciens 4, 13-18] chez ceux qui se lamentent sur leurs défunts "comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance". Ce qu'il leur fait entrevoir, ce n'est ni l'anéantissement des âmes ni leur transmigration, mais la participation à la résurrection du Christ qui a réfuté l'irrévocabilité apparente de la mort... Donc il s'agit (comme tout le Nouveau Testament l'inculque inlassablement) de veiller et d'être prêt pour le jour et l'heure du retour du Christ... Veiller et attendre dans l'espérance même si c'est la nuit, c'est de la prudence ; ne pas se tenir prêt pour l'heure, c'est de la folie. À l'heure de la mort l'homme doit avoir avec lui l'huile de sa disponibilité, il ne peut pas revenir encore une fois en arrière pour aller se procurer quelque part cette disponibilité... La disponibilité à Dieu peut à tout instant être vivante, même au milieu des affaires terrestres.... Seul le Fils de Dieu totalement saint pouvait porter le péché du monde : la parabole des jeunes filles arrivant trop tard, frappant à la porte et repoussées comme des inconnues, n'indique pas une dureté de coeur de Dieu qui ne voudrait pas pardonner aux pécheurs : elle indique uniquement que pour notre tiédeur et notre indifférence il peut y avoir une fois un véritable trop tard. Cette possibilité nous est mise devant les yeux afin que nous comprenions le sérieux de l'exhortation finale : "Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure". >>



(Hans-Urs von Balthasar)