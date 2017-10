Autour de l'évangile, deux textes du mensuel Parole et prière :

L'évangile (Matthieu 22,34-40)

<< Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve : “Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?” Jésus lui répondit [citant Deutéronome 6,5] : “Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable: “Tu aimeras ton prochain comme toi-même” [Lévitique 19,18]. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.” >>



Citation du P. Jacques Loew dans Parole et prière pour ce dimanche

<< Beaucoup cherchent Dieu, mais prennent, sans le vouloir, la route opposée à celle qui mène vers lui : comme des techniciens qui construisent, ils assemblent des matériaux, tracent des plans, vérifient si ça tient ou non... Mais quand il s'agit de la recherche de Dieu, une telle attitude échoue toujours. La vraie recherche de Dieu est, au contraire, beaucoup plus semblable à l'attitude d'un homme qui, après s'être assis, écoute. Et c'est logique, car Dieu, en définitive, n'est pas quelque chose à bâtir ou à faire. Il est quelqu'un à recevoir. Et quand on reçoit quelqu'un, on commence par s'asseoir et écouter. S'asseoir, écouter, ce n'est ni une démission ni une paresse. Il en est toujours ainsi quand nous voulons nous laisser imprégner par une vérité trop grande pour nous... >> [*]

Intention de prière universelle proposée par Parole et prière

<< Donne-nous la force et le courage, ô Dieu très bon, d'accueillir en ton nom l'immigré, le rejeté, à l'exemple du pape François. Qu'en chaque personne accueillie nous voyions un être humain... >>

<< Pour que notre Eglise soit ouverte et accueillante, afin qu'elle ne se replie pas sur elle-même et ne finisse par s'asphyxier. Sans pervertir ton Evangile, que la nouveauté et l'inattendu soient reçus comme des richesses et des dons de croissance... >>

[*] Dans la nuit j'ai cherché - confidence d'une expérience vécue (Centurion 1988).