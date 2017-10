Berlin : une vieille tactique des extrêmes droites...

...dire qu'on utilise contre elles "des méthodes d'extrême droite" :



Intéressant article dans Libération d'aujourd'hui. Le correspondant du journal à Berlin raconte qu'à la première séance du nouveau Bundestag, hier matin, Bernd Baumann, député de l'AfD (parti véhiculant désormais des thèses négationnistes et nostalgiques sous couleur de "résister à l'immigration"), a protesté contre le fait que le discours d'ouverture ait été prononcé par le doyen en mandats (un libéral FDP) et non par le doyen d'âge (un AfD de 77 ans) comme l'aurait voulu la coutume : "Hermann Goering et les nazis avaient fait la même substitution en leur propre faveur", a affirmé M. Baumann.

Sachant que le député AfD de 77 ans, Wolfgang von Gottfried, considère la Shoah comme "un mythe" (et que le chef de l'AfD pour la Thuringe, Björn Höcke, condamnait en janvier l'érection du monument de la Shoah à Berlin) [*], la protestation de M. Baumann a déconcerté les observateurs.

Mais pour être déconcerté il faut n'avoir guère d'expérience de l'histoire contemporaine... Pratiquer l'inversion accusatoire est la tactique de toutes les extrêmes droites : tactique grossière et qui ne persuade que les sympathisants, mais tactique constante, parce que les extrêmes droites ne sont pas d'une grande créativité en matière de stratégie. Elles se contentent de surfer sur les drames internationaux : et les flux migratoires incontrôlés en sont un.

Rappelons la position de l'Eglise catholique, encore rappelée récemment par un évêque auxiliaire de Paris : les Etats ont le devoir de réguler les flux migratoires (ce que Mme Merkel n'a pas fait), mais les chrétiens ont le devoir de regarder l'immigré comme une personne et non comme une chose (devoir totalement étranger à l'AfD).

______

[*] Alors co-présidente de l'AfD, Frauke Petry avait exigé l'exclusion de M. Höcke. Depuis le succès de l'AfD aux législatives, Mme Petry a claqué la porte du parti "à cause de sa dérive inacceptable" - et M. Höcke est en cours de réhabilitation sur demande du comité directeur.