Les 500 ans de Luther, dans 'Codex'

Puissant et salubre dossier sur la Réforme dans le numéro 5 de Codex (le trimestriel qui apporte un regard chrétien sur l'histoire) :

Nouveau numéro de Codex, revue d'historiens que doit lire tout catholique soucieux de connaître - entre autres - la véritable histoire de sa foi [*] ! Consacré au cinquième centenaire de la Réforme ("Luther, un moine contre les papes"), le dossier central réalisé par le Pr Hugues Daussy (université de Franche-Comté) permet de comprendre ce qui s'est réellement passé :

► "Sept clés pour comprendre Luther" : 1. le Saint-Empire romain germanique ; 2. une Eglise catholique qui était déjà "en quête de renouveau" ; 3. le rôle de "l'angoisse du salut" chez les fidèles ; 4. ce que disent en réalité les célèbres "95 thèses" de Luther, "affichées" (pratique alors courante) à Wittenberg ; 5. la rupture avec Rome : d'où elle est réellement venue, et pourquoi elle a été "progressive" ; 6. le rôle politique décisif des princes et des bourgmestres allemands dans le lancement de la Réforme ; 7. "l'éclatement de la chrétienté occidentale", cataclysme aux conséquences illimitées.

► "Martin Luther, l'homme qui a dit non" : "l'affirmation progressive d'un moine modèle qui entre soudain en conflit frontal avec l'Eglise" par "irrépressible angoisse existentielle teintée d'un appétit de vivre".

► "La rupture avec Rome était-elle inéluctable ?" Non, et ce fut un processus : "Entre la publication de ses 95 thèses sur les indulgences en 1517 et l'excommunication de 1521, Luther se radicalise progressivement. Il n'avait pas prémédité cette rupture avec le pape, qui se produit par étapes successives."

► "Villes germaniques face à la modernité" : "Eisleben et Mansfeld, cités pour entrepreneurs" ; "Les mines de Saxe, aux sources d'une immense fortune" ; "Erfurt, le déclin d'une grande ville d'archevêque" ; "Wittenberg, l'étoile montante de l'Electeur de Saxe" ; "Worms, grandes heures de l'Empire" ; "la Wartburg, haut-lieu du nationalisme allemand" ; "Augsbourg, la place des marchands banquiers" ; "Spire, le Saint-Denis germanique"...



► "L'Ecriture, la grâce et la foi" : selon la théologie luthérienne (Confession d'Augsbourg de 1530), l'homme ne peut contribuer à son salut puisqu'il reçoit tout de la miséricorde divine. Subtil à l'origine, ce déplacement d'accent deviendra glissement puis avalanche en déclarant inutiles les "médiations" (d'où future ambiguité des sacrements et du sacerdoce luthériens) - et en invalidant l'oeuvre des conciles et des papes à travers les siècles.

► "Le camp des réformateurs" : les collaborateurs de Luther, ses concurrents, ses contradicteurs...

► "Les mass-media de la Réforme" : comment le mouvement luthérien inaugura, grâce au média révolutionnaire qu'était l'imprimerie (appuyée pour les illettrés par la parole, la musique et la diffusion d'une imagerie violente) les campagnes d'opinion de l'ère moderne.

► "Vrai ou faux ?" : le point sur dix idées répandues à propos de la Réforme et de son époque.

► "Les protestants brisent l'unité de la chrétienté occidentale" : comment l'Europe en fut irrémédiablement divisée...

En contrepoint de ce dossier indispensable, je recommande deux lectures :

Martin Luther par Heinz Schilling, biographie de référence publiée en français par les éditions Salvator (2014, 704 pages),

Un regard catholique sur Martin Luther : document pour ce 500e anniversaire par la Conférence des évêques de France. Textes : papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François ; cardinaux Koch, Kasper et Willebrands ; Mgr Vincent Jordy, Pr Martine Roberge, P. Emmanuel Gougaud. Et la "déclaration conjointe" luthéro-catholique de 2016.

> Également dans le numéro 5 de Codex : Le département des manuscrits de la BnF / L'ADN chrétien des sauveteurs en mer / Mar-Benham, monastère victime de Daech / "1917, l'Eglise russe n'a pas été à la hauteur" / L'observatoire des médias / Culture : trésors textiles de la cathédrale de Reims, Strasbourg et les legs de l'annexion, les fouilles de Vaison-la-Romaine / Michel Zink parle de l'amour dans la poésie du XIIe siècle / Le Quo vadis ? de Sienkiewicz / Charlemagne, la BD / Cahier pédagogique : l'Europe des Lumières / Patrimoine : les jardins ouvriers d'Ivry, le donjon de Vincennes, le bâtisseur de la cathédrale de Créteil, les Amis de Madeleine Delbrêl, l'exposition de l'Institut du monde arabe sur les chrétiens d'Orient...

__________

[*] ...donc loin de légendes dorées exhumées depuis dix ans.