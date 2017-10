Un peu plus sur "Dieu et César"

Cette formule du Christ est bien connue, mais ne veut pas dire ce que beaucoup aujourd'hui lui font dire. Hans-Urs von Balthasar indique sa vraie portée :



Dans ses tweets et commentaires Facebook, la droite libérale oppose au pape et aux évêques le "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu"... en faussant sa signification. (Cette formule du Christ (Matthieu 22:1-14) fait partie du très court arsenal catholique de la droite française, avec l'autre idée fausse selon laquelle les catholiques ne doivent écouter le pape que dans ses "domaines d'infaillibilité" - alors que Jean-Paul II explique le contraire dans Christifideles laici). Voici la vraie portée de Mt 22:1-14, soulignée par Hans-Urs von Balthasar :

<< À Dieu tout appartient, parce que l'homme a été créé non pas à l'image de César mais à l'image de Dieu. Les puissances terrestres se tiennent pour sacrées, revendiquent des attributs divins. Jésus désenchante cette sacralisation... L'unique chose qui lui tienne à coeur est que Dieu reçoive tout ce qui lui revient, c'est-à-dire réellement tout, que ce soit de l'ordre naturel ou de l'ordre surnaturel. Là où une puissance profane réclame pour elle ce tout - qui dépasse largement le domaine politique, Jésus résistera et les siens avec lui... >>

La phrase de Jésus dans cet évangile n'autorise donc pas la bourgeoisie catholique de droite à dire (comme elle le fait couramment) : "Que le pape se mêle de ce qui le regarde et non du socio-économique". Le pape résiste, l'Eglise résiste, tous les laïcs catholiques devraient résister à la prétention des puissances profanes - économiques donc politico-médiatiques - à contrôler tout et d'abord les esprits. Ce qui explique bien des choses dont les catholiques français s'alarment sans voir d'où elles viennent en réalité...