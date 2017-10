La "présidence des riches" choque même à LRM

Vote de la "flat tax" (globish !) abaissant fortement l'imposition des revenus financiers... Mais le député LRM Joël Giraud se joint à la gauche pour demander une étude d'impact sur les effets de la réforme de l'ISF. Réponses furieuses du gouvernement :



"Votre idéologie est dépassée, on est au XXIe siècle !" C'est tout ce que M. Le Maire trouve à répondre à un élu choqué de l'inéquité de défiscalisations qui multiplient les cadeaux aux plus riches... sans les forcer à investir dans l'économie réelle (Bruno Le Maire s'en remettant “à leur bon sens” pour qu'ils redirigent ces gains vers les entreprises). La mesure a été votée par la quasi-totalité de LRM, bloc de yes (wo)men autour de la jeune élue de l'Essonne Amélie de Montchalin [*], techno HEC, ex-experte à la Commission européenne et “disposant (dit sa présentation) d'une vision globale de l'économie grâce à son travail au sein d'AXA de 2014 à 2017”. Mme de Montchalin parle très vite et comme un manuel d'école de commerce ; elle est là pour faire marcher la troupe selon l'economically-correct à l'anglo-saxonne.

Il y a quelques rebelles chez LRM : notamment le député Joël Giraud, rapporteur général du budget. Il a écrit avant-hier à M. Le Maire pour demander une étude d'impact sur les effets de la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune. Motif de cette démarche : le député des Hautes-Alpes est choqué de voir le gouvernement déséquilibrer la société au profit des plus riches sans contrepartie ni transparence. Dans sa lettre, il demande que l'étude d'impact cible “une première catégorie de population représentant 1 % des contribuables concentrant le patrimoine le plus important, une deuxième catégorie représentant 0,1 % de ces mêmes contribuables, ainsi qu'une dernière catégorie constituée des 100 Français les plus riches”. Il ne s'agit pas de publier des noms mais d'informer les élus, et sans violer le secret fiscal puisque les données transmises seraient “non-nominatives et par catégories de population”.

De leur côté, les députés de gauche s'indignent de l'annulation récente par le Conseil constitutionnel de la taxe (votée en 2012) de 3 % sur les dividendes des très grandes entreprises : annulation empreinte de la plus pure et parfaite idéologie libérale, et qui oblige l'Etat à rembourser 10 milliards à ces très grandes entreprises... Face à cela, la gauche demande la suppression de la niche Copé permettant aux grands groupes de déduire leurs intérêts d'emprunts spéculatifs : ce qui ferait rentrer 10 milliards dans les caisses de l'Etat.

Réaction furieuse de l'exécutif ! Ripostant à l'attaque du député Olivier Faure (« désormais le travail sera plus taxé que la spéculation !”), M. Le Maire lui a lancé : “Vos idées datent des années 1970 alors qu'on est au XXIe siècle” : c'est-à-dire au siècle où les grandes entreprises régentent le monde. On voit par là que, pour M. Le Maire, modernité veut dire règne de l'Argent. On comprend pourquoi il fut recruté par M. Macron ; et pourquoi les députés de droite (Eric Woerth, Gilles Carrez) ne trouvent rien à redire à cette “révolution fiscale”... qui figurait dans le programme Fillon, comme le rappelle Charles de Courson.

Péremptoire porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner qualifie la proposition Giraud de “chasse à l'homme”. On suppose que pour être compris des élus LRM il a traduit : witch hunt.

__________

[*] Mme de Montchalin est fille de M. Bernard Bommier, "vice-president Process Optimization and SAP Implementation" à Coca-Cola Enterprises.