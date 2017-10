Zemmour, Weinstein, les femmes... et le pape

Dire n'importe quoi pour "faire le show", c'est l'engrenage :

La séquence buzze un peu partout depuis hier : dans leur numéro de duettistes, Zemmour et Naulleau répondent sur l'affaire Weinstein et la vague de tweets #balancetonporc. L'échange de points de vue est bref : Naulleau énonce un avis équilibré, critiquant à la fois : 1. les obscénités masculines, 2. l'abus féminin (made in USA) des poursuites pour harcèlement. Or ce point 2 de Naulleau coupe l'herbe sous le pied à Zemmour ! Celui-ci doit ensuite improviser quelque chose, donc surenchérir, et tombe alors dans le Godwin [1] à propos des tweets : "méthodes de délation assez étonnantes... tendancieuses... Pendant la guerre, #dénoncetonjuif ça aurait été parfait". Zemmour n'a pas pris le temps de se demander s'il y a délation quand personne n'est dénoncé nominalement, ce qui est le cas dans #balancetonporc.



Zemmour n'avait pas non plus pris le temps de s'informer en novembre 2014, après le voyage du pape à Strasbourg, quand il s'est déchaîné en imitant sans réfléchir l'irritation de l'aile dure de la Manif pour tous. C'est un scandale, s'exclama-t-il : le pape n'est pas venu à la cathédrale où les meilleurs militants catholiques étaient rassemblés, il a préféré aller perdre son temps au Parlement européen, etc. Accusation absurde, puisque la seule raison du passage-éclair de François à Strasbourg était son invitation par le Parlement européen, devant lequel il a prononcé un discours [2] que les "meilleurs militants catholiques" (dixit Zemmour) auraient mieux fait de lire et de méditer ! Les "militants" en question auraient également dû se demander quel effet avait produit sur le pape leur lettre ouverte du 1er janvier 2014 dans laquelle ils prétendaient lui dicter ce qu'il aurait à dire à M. Hollande le 24 janvier, lors de la visite du président français au Vatican. On ne dicte rien au pape. L'initiative des soi-disant "110 000 jeunes catholiques français" s'expliquait par l'arrogance d'un certain milieu persuadé que "Bergoglio" était un simplet... Mais le cardinal Bergoglio ne s'était pas laissé impressionner par l'arrogance de 'l'Argentine bien élevée" ; celle de la "France bien élevée" ne l'impressionnait pas plus.

Eric Zemmour se soucie-t-il de ces détails ? Ce n'est pas avec ce genre de choses qu'on fait le show.

[1] Le "point Godwin" consiste à mettre le nazisme et l'Occupation dans un débat où ils n'ont que faire. Il ne consiste évidemment pas à parler de cette époque quand c'est nécessaire.

[2] Le discours : http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/...