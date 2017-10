Emmanuel Macron, président normal

Affirmations inexactes, enfonçages de portes ouvertes, sa prestation d'hier ressemblait à celles de Sarkozy et de Hollande :

Emmanuel Macron finit par ressembler à ce que l'on craignait qu'il soit : un financier qui s'est emparé de l'Etat pour défaire le modèle social français. Il avait su faire croire (en mai-juin) à une "révolution" dans les moeurs politiques, articulée autour de deux éléments : un phénomène partisan nouveau (LRM et ses centaines d'inconnus "issus de la société civile"), et une posture présidentielle renouant avec la hauteur... Dès l'été on constatait l'insignifiance de LRM, marée devenue marécage, et la brutalité des intentions macroniennes, révélée par la réforme de l'ISF et ses justifications pseudo-économiques.

C'est sur ce dernier point - l'ISF - que l'entretien d'hier soir a été spectaculaire. Interrogé sur ce que les bénéficiaires de sa réforme allaient faire de leur argent, M. Macron a répondu - imperturbable - que la loi les pousserait à investir dans l'économie réelle. Or c'est faux. Nous avons été des milliers hier à nous exclamer que la loi ne prévoit rien de tel [*] ; réaction partagée ce matin par des commentateurs à France Culture, Europe 1 et France Info.



M. Macron a ajouté des considérations qui aggravent son cas :

► on lui a demandé si sa réforme s'inspirait de la théorie ultralibérale du "ruissellement" : le trickle-down, dogme des business-schools selon lequel enrichir les plus riches profite mécaniquement aux pauvres (les .plus riches étant censés faire marcher l'économie du pays) ; dogme réfuté de longue date par les économistes libres et le document papal Evangelii gaudium, paragraphes 53 et suivants.

► Réponse du chef de l'Etat (en substance) : "Je ne crois pas au ruissellement. Ce que je pense c'est que si l'on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole."

► L'image des "premiers de cordée" est aussi fausse que celle du ruissellement. À l'ère de la sphère financière globale, du casino spéculatif et des paradis fiscaux, feindre de croire que les plus riches sont le moteur de l'économie nationale est une mystification. Pourraient-ils le devenir ? Peut-être, si la loi de M. Macron les y forçait. Elle ne les y force pas. Tout le monde le sait.

L'exercice télévisé d'hier soir nous ramène donc aux tactiques du déni et du faux-semblant utilisées par MM. Sarkozy et Hollande, chacun dans son style. Plus ça change et plus c'est la même chose...

__________

[*]. Lors d'un débat en juillet j'avais évoqué cette éventualité d'un cadeau aux riches sans contrepartie. J'avais alors été accusé par un macroniste de faire des procès d'intentions au jeune président.