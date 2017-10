La "rentabilisation" nuit gravement aux hôpitaux

Un documentaire alarmant et révélateur (Arte demain soir) :

Burning out est le titre de la longue enquête documentaire (un an de tournage) filmée par l'équipe de télévision de Jérôme Le Maire autour d'un bloc opératoire de l'hôpital parisien Saint-Louis... avec l'assentiment de l'AP-HP. Sujet : la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier, à cause des normes managériales et des "schémas organisationnels" qui imposent un objectif de rentabilité étranger à la médecine.

Les témoignages du film sont révélateurs. Un chirurgien : "Avant il y avait beaucoup moins de pression. Maintenant on a une obligation de résultats, les gens sont plus stressés, ils ont peur, et on fait des conneries avec la peur." Une anesthésiste : "Le système est complètement fou, ce sont des choix financiers... Mon travail n'a plus de sens." Un autre médecin : "On est dans des injonctions paradoxales. Non seulement on maintient l'activité mais on l'augmente, c'est ce qu'on nous demande, et en même temps on n'a plus les moyens..." Une aide soignante : "Maintenant j'ai sept minutes pour nettoyer le bloc avant l'arrivée de la prochaine intervention. Je nettoie les blocs les uns après les autres, mais ce n'est pas trop bien ce que je fais..."

Interrogé par la presse [*], le vice-président de la commission "vie hospitalière" de l'AP-HP explique : "Les établissements sont confrontés à des obligations de résultats et de rentabilité. Cela pose problème pour l'hôpital public, qui a des missions de service public. La tarification à l'activité (T2A), issue de la réforme de 2007, est par exemple inadaptée à la prise en charge des maladies chroniques, qui demande du temps... À l'hôpital on voit vite les conséquences des difficultés organisationnelles, managériales ou budgétaires sur les patients. On est alors face à une souffrance éthique quand le soignant se sent empêché de faire son travail, lorsqu'il perd son sens."

Détruire le sens du travail (voire le travail lui-même) : conséquence de la financiarisation, stade suprême du libéralisme.

[*] Libération 02/10. L'interviewé est le Pr Rémi Salomon, chef de service en néphrologie pédiatrique (Necker).