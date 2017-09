Les papes Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI aussi avaient été visés par des cabales

Celle qui vise aujourd'hui le pape François n'a donc rien d'original :

Une cabale est montée contre le pape François ; elle vise à troubler les consciences des catholiques.

Devant cette cabale, beaucoup disent en écho : " On n'avait jamais vu un tel trouble dans l'Eglise..."

"Bien sûr", ajoutent les manipulateurs de la cabale : "et ça prouve que François est un mauvais pape."

CQFD ! Parfait raisonnement circulaire.

Mais ceux qui ont monté cette opération (avec pas mal dl'argent, comme le montre leur site internet interactif insurrectionnel) misent sur l'ignorance du public catho. Celui-ci ne sait apparemment pas que tous les papes depuis cinquante ans ont été visés par des cabales intégristes :

► Paul VI fut accusé de "protestantiser l'Eglise" et de "nier que l'eucharistie soit le sacrifice du Christ"... puisque ce pape "était franc-maçon".

► Jean-Paul II fit l'objet de pompeuses plaintes canoniques rédigées en latin qui l'accusaient artificieusement "d'hérésie, schisme et scandale". L'extrême droite catho française soupçonnait ce pape de favoriser "l'islam et l'hindouisme", et l'abbé Georges de Nantes le traitait "d'obsédé sexuel" à cause de sa catéchèse sur la théologie du corps...

► Le pontificat de Benoît XVI (oui !) fut sapé par certains milieux de Curie, bien entendu les plus "conservateurs" et les plus moralisateurs, dès l'instant où le pape Ratzinger voulut réformer l'IOR pour l'assainir. Quand il évinça le banquier ultralibéral Gotti-Tedeschi, commencèrent les trahisons de membres de l'entourage papal, fuitées vers la presse à sensation par le soi-disant vaticaniste Magister (qui allait finir exclu de la salle de presse vaticane pour faute déontologique).

► Voici aujourd'hui la Correctio filialis, ou plutôt infidelis, qui accuse le pape François d'hérésie. C'est aussi absurde que l'accusation de maçonnerie contre Paul VI, l'accusation d'hindouisme et d'érotomanie contre Jean-Paul II, etc. Et il y a un point commun dans tous les cas : chaque fois la cabale est lancée par le micro-milieu intégriste.Mais cette fois il joue sur le climat de panique créé à droite par l'immigration ; dans cet affolement grégaire, la sempiternelle rhétorique des ultras (ceux qui n'ont jamais accepté Vatican II) espère trouver enfin une caisse de résonance.