Un événement chrétien : le témoignage du Père Siniakov

Un livre essentiel ! à lire sans attendre :

Un lieu commun veut que l'orthodoxie (notamment russe) soit : 1. le temple de l'immobile, 2. l'aumônerie des nationalismes. D'où l'affection que lui portent nos zélotes français du Conservatisme, qui ne supportent plus l'Eglise catholique depuis l'arrivée du pape François... Pour eux la religion est un refuge de pénombre et d'encens. Drapé dans les ors et la prudence, le dignitaire religieux doit trôner hiératique, ne bouger que pour des gestes multiséculaires, et ne jamais parler de sujets sociaux qui pourraient "diviser les âmes" et les pousser "au péché" - c'est-à-dire à fâcher le tsar local.



Mais cette orthodoxie fantasmée ne coïncide pas avec l'orthodoxie réelle : du moins celle de personnalités comme le hiéromoine Alexandre Siniakov [photo], 36 ans, successivement représentant du Patriarcat de Moscou auprès de l'UE, responsable des relations oecuméniques et publiques du diocèse de l'Eglise russe en France, et supérieur depuis 2009 du premier séminaire russe en Occident, à Epinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Le Père Alexandre vient de publier un livre que je recommande à tous : Comme l'éclair part de l'Orient. Cet ouvrage de foi et d'intelligence tient du manifeste, du témoignage apostolique et de la méditation. Il enthousiasmera tout lecteur qui croit en Jésus-Christ. J'ajoute que la vision chrétienne qui s'y exprime converge avec le catholicisme vrai : en voici quatre exemples.

UNIVERSALISME

<< La révolution [de] Jésus fut un choc pour ses disciples israélites. Les Actes des apôtres en donnent la mesure en décrivant les difficultés éprouvées par le Seigneur pour parvenir enfin à ouvrir son principal disciple, Pierre, à l'idée de l'universalité du peuple élu. [...] Il a fallu [à Pierre] voir avec stupéfaction l'Esprit Saint descendre sur des païens incirconcis pour enfin confesser l'impartialité de Dieu. [...] Face à cette intervention directe de Dieu, la première génération de chrétiens a dû reconnaître "que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie", pour définitivement renoncer au nationalisme religieux... >>

<< Le cosmopolitisme chrétien n'est en rien un refus des différences, pas plus qu'un danger pour les spécificités culturelles et linguistiques des peuples. [...] La catholicité [au sens étymologique] n'est pas une menace pour les particularités des personnes et des peuples. Elle est en revanche incompatible aussi bien avec toute forme d'impérialisme qu'avec le chauvinisme national. Dans la perspective de l'Evangile, toutes les nations et cultures ont la même valeur. Cette valeur est certaine, égale, mais relative : c'est la valeur de ce qui est éphémère, de ce qui est condamné à disparaître. Seul restera l'Homme nouveau, transfiguré à l'image du Christ et rayonnant de la gloire de Dieu. [...] La patrie est sans doute aussi indispensable et aussi affairée que Marthe. Mais je crois qu'avec Marie la catholicité cosmopolite a la meilleure part - celle qui ne lui sera pas ôtée... >>

<< Toute déification est fraternisation : Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne le gardien de son frère. >>

LITURGIE

<< Il existe un monophysisme ecclésiologique. Il se traduit, selon Lossky, "par le désir de voir dans l'Eglise un être divin par excellence, où chaque détail est sacré, où tout s'impose avec un caractère de nécessité divine, où rien ne peut être changé ni modifié, car la liberté humaine, la "synergie", la coopération des hommes avec Dieu n'ont pas de place dans cet organisme hiératique qui exclut le côté humain : c'est une magie du salut s'exerçant dans les sacrements et les rites fidèlement accomplis" [...] Quand elle n'est pas interprétée comme un rite rigide et immuable, mais comme l'expression d'une tradition vivante ininterrompue et inépuisable qui inclut le passé, le présent et annonce l'avenir, c'est alors qu'on ressent vraiment la présence du Christ au milieu de ses disciples et qu'on entend "le bruit venant du ciel et le souffle d'un violent coup de vent" de l'Esprit de Dieu. Alors la Tradition échappe à l'immobilité factice et précaire à laquelle la réduisent la haine des iconoclastes et l'adoration des ritualistes : elle accède à une forme de transparence du Royaume. >>



TRADITION

<< Les chrétiens ne sont pas les gardiens passifs d'un dépôt statique et intouchable, mais "des témoins éclairés par l'Esprit Saint". [C'est] une réappropriation créative de ce que Georges Florovsky appelle "la mémoire de l'Eglise" [...] La Tradition vit et croît, parce qu' "elle n'est pas une fidélité obstinée au passé de l'Eglise, y compris au passé apostolique en tant que passé, en tant qu'époque particulière". "La Tradition, dit-il, n'est qu'un témoignage de l'Esprit qui révèle et renouvelle continuellement ce message qu'il a jadis déposé dans l'Eglise..."

LA TENTATION

<< Ce n'est pas aux antipodes du bien qu'il faut chercher le mal, mais dans son invisible corruption - dans ce drame intime qui précipita la chute des mauvais anges, la trahison de Judas et l'apparition d'antéchrists au coeur même des premières communautés chrétiennes. De chacune de ces créatures, le Créateur peut dire ce que Jean en a écrit dans sa première épître : "Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres"... >>

Sur la naissance de la foi dans le coeur et l'intelligence, sur l'économie et l'argent, sur les intégrismes, sur le concile orthodoxe russe de 1917-1918 ("prodigieux sursaut de la catholicité chez les chrétiens de Russie après des siècles de léthargie liée au statut d'Eglise d'Etat" [1]), sur l'oecuménisme, sur l'ecclésiologie, le livre ouvre des perspectives profondes. Quant à l'avenir missionnaire du catholicisme en France, pays que le Père Alexandre connaît à fond : "Mon optimisme à ce sujet n'a cessé de grandir au cours des dernières années..."



__________

[1] Concile étouffé aussitôt par la Révolution d'octobre. Ce Vatican II russe est jugé "extraordinaire" par le P. Alexandre Siniakov : l'étudier, dit-il, "m'a conforté dans mon amour de l'Eglise de Russie. Depuis, lorsque je suis troublé en constatant ici et là certains progrès de la lettre sur l'esprit, je mle rassérène en songeant que l'Eglise qui a tenu un tel concile, abordé avec une telle honnêteté et lucidité les problèmes de notre institution si souvent compromise avec le monde, et qui a eu le courage de se remettre si radicalement en question, ne se laissera jamais dominer par l'esprit d'enfermement, de cléricalisme et de nationalisme." Inutile de préciser qu'aujourd'hui les intégristes de Russie vitupèrent rétrospectivement ce concile : autant que nos intégristes vitupèrent Vatican II et le pape François.