Un "piège redoutable" : pour qui, et pour quelle raison ?

Dans "la confrontation Macron-Mélenchon", des commentateurs voient "un piège redoutable pour la France". Il y a plusieurs failles dans ce raisonnement :

Avant les manifestations de cet après-midi et celles du 23 septembre, on lit ce matin (blog d'Atlantico) : "La confrontation Macron-Mélenchon est un piège redoutable pour la France". En quoi consisterait ce piège ? En ceci : Macron et sa phrase sur les "fainéants", Mélenchon avec ses "insoumis", enfermeraient les Français dans un "discours binaire entre dominants et dominés, qui ne correspond pas à la réalité économique".

L'auteur de ce diagnostic se nomme Eric Verhaegue. Cet énarque de la promotion Copernic collabore à la revue Contrepoints avec MM. Garello, Gave et autres amis du genre humain : publication à tropisme libertarien sous apparence "libérale-conservatrice", cette revue est un vecteur de la mystification en cours auprès du public de droite.

Parlant d'un "piège", M. Verhaegue désigne deux mâchoires. L'une est Jean-Luc Mélenchon, censé être un dogmatique de la lutte des classes (accusation inévitable de la part d'un commentateur libéral). L'autre mâchoire du piège est formée par Emmanuel Macron et son boys band : ce que M. Verhaegue leur reproche, à eux, c'est l'imprudence d'un vocabulaire sans filtre. Quant M. Macron parle de "fainéants", sa cible est en effet confirmée par le secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux taxant de "névroses" et de "passions tristes" les adversaires des ordonnances. Le mot "fainéants" (vieille injure bourgeoise aux ouvriers) est un des emprunts de M. Macron au vocabulaire 1900. Moins vieillot, "passions tristes" (plus encore que "névroses") vient des médias : c'est un de leurs éléments de langage automatiques, empruntés aux essayistes mondains.



Donc le parler du Macron boys band fournirait des armes à M. Mélenchon, selon le cercle des libéraux bien élevés. Là serait le piège, disent-ils : ré-installer par les mots un climat de luttes sociales. Ils le déplorent parce que tout n'est à leurs yeux qu'une question de mots, et qu''il ne faut pas donner l'impression d'une inéquité socio-économique (inexistante selon la doxa de l'époque, qui baptise "micro-entrepreneur" le cycliste livreur de pizzas). Selon les libéraux, les rapports dominants-dominés n'existent que si on en parle, et M. Macron nuit à la rationalité chaque fois qu'il dit ce qu'il pense des inférieurs : "ceux qui ne sont rien", ceux qui pourraient "se payer un costume comme le mien" s'ils travaillaient, etc. D'où l'inquiétude d'un député macroniste dans la presse de ce matin : "Ce n'est pas le meilleur vocabulaire. L'opposition n'arrive pas à trouver le bon angle contre nous, il ne faudrait pas le leur fournir nous-mêmes..." Ce que les libéraux reprochent à la Macronie, c'est de parler trop. Les gens sérieux doivent agir en sourdine.

Mais est-il sérieux de postuler que les rapports de domination n'existent pas ? ni le néo-management ? ni les licenciements opportunistes (encore chez Veolia cette semaine, pour booster la rentabilité de + 2 % à + 4 %) ? ni la financiarisation ? ni le casino global aspirant les capitaux ? ni les paradis fiscaux ? ni le règne des "1 %" ? ni la loi de la jungle des multinationales ? et de postuler que l'économie libérale en 2017 est seulement l'espace de courageux "risk takers" (dit M. Verhaegue) ? Est-il sérieux de nous dire que tout entrepreneur vit dans "une extrême précarité" (id.), comme si les grandes entreprises et les petites étaient dans le même univers ? "On ne retrouvera le dynamisme économique que si, et seulement si, on change les termes du raisonnement", déclarent les libéraux bien élevés. Mais ce n'est pas le raisonnement qu'ils veulent changer, ce ne sont que les mots : les libéraux bien élevés sont des postmodernes. Ils voudraient surtout que l'Elysée cesse de vendre la mèche.