Après Ubu-Trump : Zuckerberg à la Maison Blanche ?

Ce n'est pas un scénario de fiction ! Le maître de Facebook se place réellement pour succéder à Donald Trump :

Forts de ses deux milliards de connectés Facebook, Mark Zuckerberg envisage de devenir président des Etats-Unis en 2020. Il s'entoure d'ex-conseillers présidentiels (David Plouffe, Ken Mehlman, Ben LaBolt), suit des cours pour imiter l'éloquence et le comportement d'Obama, visite tous les Etats de l'Union, se pose en family man, etc. "Armé du canal informationnel ultime et d'une trésorerie sans fond", le milliardaire le plus influent de la planète peut se doter d'une image "irrésistible" et l'imposer en moins de deux ans, via une Global Community qui ringardise d'avance la REM d'Emmanuel Macron.

La trame d'une présidence Zuckerberg se devine : 1. ultralibéralisme économique ; 2. contrôle social "transparence et sécurité" absolu, intrusif, mais imparablement soft [*]. Le résultat serait inexorable : la démocratie remplacée par les algorithmes, c'est-à-dire "la" solution, machinique, à chaque "problème" individuel ou collectif. Algorithmes "prédictifs" pour imposer la sécurité. Algorithmes "d'affectation" pour canaliser la main d'oeuvre. Profilage et tracking de tous les citoyens... En clair : un Moloch souriant.

Ce phénomène naît de la dissolution du politique en Occident, effet du putsch ultralibéral des années 1990. D'une part, les GAFA ont atteint la masse critique, seuil à partir duquel des Etats-nations commencent à accréditer des ambassadeurs après d'eux. D'autre part, M. Trump est en train de carboniser le parti républicain après que Mme Clinton a sabordé le parti démocrate... À l'échelon américain, c'est l'équivalent du naufrage de LR et du PS en France : double chute qui entraîna l'arrivée du macronisme, système théoriquement "droite + gauche" mais concrètement technoïde. Comme M. Macron, M. Zuckerberg pense que le futur se confond avec la technologie : à ceci près qu'il en est, lui, le jeune empereur.

_______

[*] relire à ce sujet le roman Le Cercle, de Dave Eggers (Gallimard 2016).