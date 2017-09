A quoi sert l'Assemblée ? aux jobs des néo-députés ?

Tour-operator de son métier, une députée REM organise pour sa société... des visites payantes de l'Assemblée nationale :



On ne voit pas ce que des libéraux pourraient trouver à y redire : Pascale Fontenel-Personne (photo) est une vivante illustration de la symphonie du business et de la politique. Comme beaucoup de primo-élus macronistes, cette députée REM de la Sarthe ne voit pas la différence entre représenter la nation et représenter son propre business. On apprend en effet (dans Marianne) que cette dame organise et préside des visites payantes de l'Assemblée : Mme Fontenel-Personne devenue députée poursuit son activité de patronne de PME touristique. Dans sa brochure de fin d'année, cette PME (Access Tour Le Mans) propose en effet, les 12 octobre et 4 décembre et pour la modique somme de 119 euros par tête : "déjeuner sur Paris", "visite guidée du Palais-Bourbon en présence de notre députée". C'est contraire à l'article 1 du code de déontologie des députés, qui leur signale le devoir de "s'abstenir d'utiliser les locaux ou les moyens de l'Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés".

Biberonnés au tout-entrepreneurial, les élus de cette génération ignorent que leur business et leur fonction parlementaire sont deux choses différentes. Ils n'en ont pas le pressentiment. Ils sont mus par les vents dominants, qui soufflent un seul message : "le politique c'était le passé, vous n'êtes là que pour la Croissance"... Si des visites payantes du Palais-Bourbon peuvent soutenir la croissance d'Access Tour Le Mans dont la co-directrice est justement devenue députée de la 3e circonscription de la Sarthe, au nom de quoi priverait-elle son entreprise de ce coup de boost ?

Non, vraiment, l'entrepreneur-philosophe de la Droite-hors-les-murs avait raison : il n'y a aucun rapport entre le libéralisme de l'économie et le libéralisme des moeurs.