Macron "de gauche" : les mots n'ont plus de sens

Faux-semblant LR : une "opposition de droite"...

Aujourd'hui "gauche" et "droite" sont deux notions vides de sens : la classe politique anglaise ne sait plus où elle en est, Mme Merkel et M. Schulz pensent pareil sur à peu près tout... Mais les LR français veulent persévérer dans l'apparence d'une opposition-de-droite. Pour qu'l y ait opposition de droite, il doit y avoir gouvernement de gauche. Donc M. Macron doit être vu comme "de gauche". D'où la déclaration ce matin du secrétaire général de LR Bernard Accoyer : face à la "gauche moderne" de M. Macron, a-t-il dit, LR doit procéder à une "clarification" et "couvrir tout le spectre de la droite".

Formules symptomatiques. D'abord ce mot "spectre" : lapsus freudien.

Ensuite, la contradiction... "Couvrir tout " veut dire maintenir une grande surface allant du rayon Ciotti-Wauquiez au rayon Bertrand : unité fictive "couvrant" l'incohérence de l'offre, donc son insignifiance – rebaptisée "clarification" parce que ce mot est dans l'air.

Mais dans ce registre, LREM a déjà fait beaucoup mieux et occupé le terrain en ouvrant l'ère de la post-politique techno : une grosse majorité attrape-tout, dont chaque élu se considère comme le lobbyiste de son métier d'origine : comme si l'Assemblée était le Conseil économique et social.

Evolution inexorable entamée dans les années 2000 ! Depuis que la "gauche" et la "droite" se sont ré-engrenées dans l'euro-atlantisme, le politique s'est vidé de son sens.

On comprend pourquoi M. Accoyer et ses amis ("la droite") doivent déclarer que M. Macron est "la gauche". Mais on ne voit pas comment ils peuvent argumenter ça.

Est-ce par le "sociétal" ? Non : plus des trois quarts de LR approuvent les nouvelles moeurs qui font partie du package libéral.

Est-ce par le socio-économique ? Non : les LR – tous courants confondus – jugent que M. Macron va dans le bon sens (privatisations + retrait de la puissance publique) ! Tout au plus disent-ils que le gouvernement ne va ni assez loin, ni assez vite, ni assez fort. C'est du soutien inavoué.

Est-ce à cause de la politique étrangère ? Non plus... Les LR ont apprécié que M.Trump soit invité au 14 juillet ; ils n'auraient pas fait mieux.



Le supermarché LR est en panne de compétitivité devant l'hyper LREM, qui lui a emprunté une grande part de son programme et occupé le marché. Le 24 septembre auront lieu les sénatoriales ; ce sera sans doute une déception pour les macroniens ; LR pavoisera. Mais ce succès de droite ne sera qu'un faux-semblant. Si les élus locaux sont en révolte contre l'exécutif, c'est parce qu'il leur inflige l'austérité libérale : celle que LR juge encore trop douce... Et si M. Fillon avait été élu et avait appliqué son programme ultra-libéral, les élus locaux enverraient une majorité PS au Sénat. Voilà la réalité sous-jacente.