La presse de droite dénonce un "pape de gauche"

Pourquoi la droite française tourne-t-elle le dos au pape François ? Parce qu'il ne partage pas les "valeurs" d'une fraction conservatrice de la bourgeoisie (fraction de plus en plus minoritaire au sein de sa propre classe, le libéralisme étant libertaire par logique interne). Mais surtout, parce que le pape exprime de façon radicale et spectaculaire la constante critique catholique du capitalisme libéral... S'ajoute à cela la question des flux migratoires : François en parle comme Benoît XVI et Jean-Paul II auraient parlé, mais cela scandalise les "athées pieux" [*] qui voudraient sans doute voir le pape appeler à couler les radeaux en Méditerranée, comme dans Le Camp des saints.

Hélas pour eux, le pape n'est pas l'aumônier du club conservateur : il est le vicaire du Christ, et ne peut parler autrement qu'il le fait. Sur ce dernier point je cède la parole à Philippe de Viseux, auteur ce matin du commentaire suivant (publié ici sous la note du 03/08) :

<< Il me semble qu'une certaine presse de droite cherche à véhiculer l'idée selon laquelle le Saint-Père serait un libéral mondialiste à la Cohn-Bendit, encourageant l'immigration aux fins de créer dans les États européens, débarrassés de leurs frontières, un melting pot à l'américaine. J'écoutais ce matin le compte-rendu de Jean-Marie Guénois (encore lui !) disponible sur le site du Figaro, dans lequel il affirme, en commentaire du livre d'entretiens du pape par Dominique Wolton, que la vision du souverain pontife "est multiculturelle, car le pape est Américain". Le Saint-Père voudrait donc une société "métissée, donc multiculturelle, à l'américaine", régie par la laïcité. De quoi surprendre le journaliste, qui rappelle qu'il n'y a point de laïcité en Argentine, où le président doit être de confession catholique. Beaucoup de "paradoxes", affirme Guénois en conclusion.

Un entretien en apparence anodin, mais dans lequel J.-M. Guénois dépeint à nouveau le pape en apôtre du multiculturalisme à l'américaine. C'est trompeur et malhonnête, car Guénois sait probablement que le pape apporte son soutien aux migrants au seul titre de la charité chrétienne, qui impose à tout baptisé (et, plus généralement, à tout homme de bonne volonté) d'aimer son prochain comme soi-même... Le pape, en cela, n'est pas davantage "de gauche" que tout chrétien qui tente d'appliquer à sa propre conduite les principes évangéliques. Ces commentaires récurrents voulant dépeindre le Saint-Père en dangereux gauchiste ne font curieusement aucune référence à aux Écritures ; s'ils venaient de Libé ou de l'Obs, il n'y aurait aucun étonnement à cela, mais de la part d'un journal lu par des catholiques, qui plus est d'un spécialiste ès-religions ne cachant pas son admiration pour Benoît XVI, cela peut sembler choquant. Il est en effet peu probable que le pontife émérite, s'il était resté aux affaires, aurait eu une attitude différente de celle de son successeur à l'égard de la tragédie syrienne.

Depuis 1870, le pape n'est plus un souverain parmi d'autres dans le concert des États européens ; sa seule fonction, spirituelle, est d'être à la tête du catholicisme, qui est par définition universel... Il n'a pas pour mission d'assurer la cohésion des sociétés européennes, mais à conduire la barque de Pierre en rappelant que le Christ est présent dans la vie de chacun d'entre nous, que nous soyons Philippins, Syriens, Congolais ou Péruviens ! >>

Qu'une fraction de la bourgeoisie française tourne le dos à un pape qui conteste le libéralisme économique, c'est normal. Mais que cette fraction revendique en même temps le label "catholique", c'est anormal. On n'est pas catholique contre le successeur de Pierre, même si l'on a avec soi quelques abbés ligueurs. On n'est pas catholique quand on rejette des pans entiers de la pensée sociale de l'Eglise ! Il est temps de renverser l'écran que cette fraction interpose entre le catholicisme réel et les Français : appelons-en au peuple des fidèles loyaux envers leur Eglise.

[*] formule de l'ancien évêque de Nanterre, Mgr Daucourt, à propos de ce milieu en 2013.