Macron veut "une France capable de se faire entendre" ?

Alors elle doit sortir de l'Otan ! Sinon elle et l'Allemagne finiront en champ de bataille, dans la guerre que visiblement la classe politique US veut rendre inéluctable contre la Russie :

Parlant aux ambassadeurs, Emmanuel Macron a esquissé une diplomatie française qui ne s'alignerait pas tout à fait sur Washington : respect des engagements internationaux pris envers l'Iran, méfiance envers le noeud de vipères du Golfe, maintien de la position de Paris sur la question israélo-palestinienne, volonté de "ne pas nous enfermer dans un camp"... Si M. Macron suivait réellement cette ligne, il ferait mieux que ses deux désastreux prédécesseurs.

La question est de savoir si M. Macron pense vraiment ce qu'il dit, et s'il a les moyens de tenir la France à l'écart de la catastrophe que les bellicistes de Washington souhaitent déchaîner contre la Russie - donc sur le champ de bataille européen.

Un à un, les voyants rouges s'allument. Le déploiement stratégique américain touche la frontière russe, en violation de la promesse faite naguère à Boris Eltsine. Moscou ne peut faire autrement que de relever le gant : d'où les manoeuvres conjointes des troupes russes et biélorusses de leur propre côté de la frontière. Exercice très classique auxquels sont invités les observateurs occidentaux, et qui ne mobilise que 12 700 soldats : mais la presse américaine affirme qu'ils sont plus de 150 000 et qu'ils menacent les pays baltes. Pour parachever l'ambiance de guerre imminente, le New York Times (6/08) est allé jusqu'à annoncer ces manoeuvres comme se déroulant "dans la périphérie de l'Otan" ! Formule qui réduit les territoires russe et biélorusse au statut de champ de bataille pour les forces occidentales : surtout si l'on se souvient que ces territoires ne sont devenus proches de "l'Otan" que dans la mesure où Washington a installé l'Otan à l'Est depuis vingt ans, dans la perspective d'un affrontement voulu - quoique dénué de raisons légitimes.



Dernier point : Donald Trump, qui avait fait campagne en tant que non-interventionniste décidé à rapatrier les boys et à ne plus se mêler des affaires d'autres pays, est en voie de se ranger parmi les pires boute-feu de l'histoire américaine. En partie par irréflexion ; en partie par soumission au parti de la guerre, qui a reconquis tout le terrain perdu à Washington sous Obama. Coincé par le formidable buzz sur l'ingérence russe dans la campagne 2016, M. Trump ne peut plus bouger : il a dû signer de nouvelles et surréalistes sanctions contre la Russie ; il se laissera demain glisser vers la guerre. Il laisse déjà son vice-président crier au "spectre de l'agression russe"...

Les Américains vont-ils faire de la France et de l'Allemagne un champ de bataille parce qu'ils ont fabriqué un spectre ?

D'où la question que nous posions au sujet de M. Macron. La réponse est trop claire : revenue dans l'Otan - merci à MM. Chirac et Sarkozy -, la France ne peut pas ne pas participer à une guerre voulue par Washington. Et comme le disait le sénateur américain Lindsay Graham le 1er août à propos des deux Corée (mais ce pourrait aussi bien être à propos de l'Europe) : "Si des milliers de gens meurent, ils mourront là-bas. Pas ici."