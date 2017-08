France : 44 % des bénéfices captés par les actionnaires

Les derniers chiffres détruisent le dogme libéral du "ruissellement", et montrent que la financiarisation (libéralisme réalisé) est le pire ennemi de l'économie réelle :

44 % envolés en dividendes ! Qu'en pensent les ironistes de droite (Facebook, Twitter et blogs) selon lesquels que la France "n'est pas un pays libéral" ? Le centre nerveux du libéralisme n'est pas la question fiscale, mais le dogme du trickle-down, ou "ruissellement" : axiome selon lequel enrichir les riches est mécaniquement profitable aux pauvres. Cet axiome "jamais réalisé nulle part" (dit le pape dans Evangelii gaudium) est l'acte de foi des leaders occidentaux : Reagan, Clinton, Bush, et maintenant Trump et Macron.

Or voici un exemple d'enrichissement des riches en France aujourd'hui. Au deuxième trimestre 2017, selon le Global Dividend Index d'août de Janus Hendersson Investors (Londres), les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont encaissé "40,6 milliards de dollars de dividendes" [1], progression de plus de 6% sur août 2016 : ce qui met les spéculateurs français au-dessus de leurs homologues britanniques ou allemands. Ces dividendes viennent des bénéfices (en pleine expansion) des entreprises du CAC : 75 milliards d'euros en 2016, un bond de 32 %.

La part de ces bénéfices distribuée en dividendes n'est pas réinvestie dans l'entreprise. Or elle a doublé en France depuis 2008, montant jusqu'à 42 ou 44 %.

Pourquoi ? Analyse de l'économiste Henri Gallègue [2] : "Les dirigeants salariés ont un intérêt tout particulier à mettre en oeuvre des politiques court-termistes de rémunération des actionnaires, car leur intéressement [bonus] est lié au cours de Bourse" ; ils le dopent donc en augmentant le bénéfice par action.



Non seulement cet argent ne va pas aux salariés du rang (creusant ainsi l'abîme entre le haut et le bas de la société), mais il ne va même pas à l'investissement dans l'économie réelle !

D'où le scepticisme qui se répand envers les promesses d'Emmanuel Macron et les bredouillis d'Edouard Philippe : détaxer les profits financiers ne profitera que peu à l'économie, puisque le système entier tend à la volatilité financière.

Telle est la situation depuis la "révolution libérale" des années 1990. Ça n'empêche pas la droite de geindre qu'on vit au goulag puisqu'il y a des impôts, ni l'université d'été du Medef de dire que détaxer rend "compétitif".

________

[1] sans compter Total qui n'avait pas encore versé ses dividendes.

[2] Libération 30/08.