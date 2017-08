Aujourd'hui, les clés de saint Pierre

Dans les trois lectures de ce dimanche, H.U. von Balthasar trouve de quoi faire réfléchir nos 'cathophiles papophobes' sur Facebook :

Sur Matthieu 16:13-20 et Isaïe 22:19-23



« La parole divine est ce qui est parfaitement sûr, même quand elle devient homme, et comme tel Sauveur : "Ce rocher c'était le Christ" (1Corinthiens 10:4). Sans renoncer à ce caractère propre, Jésus en donne part à Simon Pierre : "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise". l'Eglise aussi aura sa part à ce caractère sans condition : "La puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle". La transmission de ce caractère propre se réalise par la foi parfaite qui vient de la grâce du Père, nullement par une bonne inspiration humaine de Pierre. »

<< Le Christ donne part à l'homme Pierre, sur qui l'Eglise est bâtie, à ce pouvoir des clés qui pénètre dans l'Au-delà : ce qu'il lie ou délie sur la terre sera lié ou délié dans le ciel. Remarquons bien que dans l'Ancienne Alliance (Isaïe 22:19-23) comme chez le Christ et Pierre, c'est toujours une personne très déterminée qui reçoit ces clés. Il ne s'agit pas d'une fonction impersonnelle comme pour une présidence, où, à la place du titulaire, un autre peut être choisi. Il s'agit, précisément dans la fondation par le Christ, toujours d'une personne très déterminée qui détiendra les clés. Nul autre ne peut se procurer un passe-partout où une clé de rechange qui pourrait aussi ouvrir ou fermer. Cela s'applique aussi à tous ceux qui participent au ministère sacerdotal dérivé des apôtres : dans une communauté, seul le curé en place (et ses auxiliaires ordonnés) détient la clé qu'il ne peut céder à personne, partager avec personne. Il peut répartir des tâches et des "ministères", mais ce n'est pas lui qui est bâti sur le rocher de la communauté : c'est la communauté, membre de l'Eglise, qui est bâtie sur le rocher de Pierre, auquel tous les ministères sacerdotaux ont part. »



Sur Romains 11:33-36

« Combien sont riches et pourtant insondables les décisions de Dieu, également en ce qui concerne l'Eglise ! "Qui en fut jamais le conseiller ?", comment son Eglise aurait-elle pu être mieux érigée, d'une manière plus moderne, plus adaptée au monde actuel ? Toujours à nouveau et justement aujourd'hui, cette Eglise érigée sur le rocher de Pierre et son pouvoir des clés se manifeste comme la meilleure possible. »