Partis politiques : une rentrée en vrac

Retour aux pesanteurs de la réalité :

Rentrée des partis - ou de ce qu'il en reste. A droite : les post-juppéistes à Bordeaux, les post-sarkozystes au Touquet, puis un show césarien de Laurent Wauquiez ! Le parti LR est frappé de dé-coordination des mouvements physiques : c'est une ataxie du système nerveux. L'une des fractions se veut atlantiste, européenne et libérale ; l'autre, européenne, libérale et atlantiste ; la troisième, atlantiste, libérale et européenne. Et chacune proclame que c'est son identité.



Le débat est semblable au PS, que son eurolibéralisme a rendu non seulement ataxique mais aphasique ("trouble du langage affectant l'expression orale, ou les compréhensions orales ou écrite, voire les deux associées").



Il finit même par toucher le FN, où la base poujado-libérale ne veut que : 1. virer du programme du parti ce qui lui fut ajouté (gaullo-souverainisme + postures sociales), la seule chose comptant aux yeux du lepéniste-de-souche étant la posture anti-fisc et anti-Maghrébins ; 2. épouser ensuite le nouveau LR sous l'égide mythologique d'une dyade "Wauquiez-Marion" ; ce qui fera du FN la droite extrême de... l'atlantisme libéral et européen. C'était couru.

Résultat de tout ça : force est de constater (ce n'est pas un jugement de valeur) que la seule opposition parlementaire est incarnée par M. Mélenchon et son commando.



Quant au parti présidentiel, il se "dessèche" dans le suivisme et l'inefficacité. Marais d'individus se voyant en lobbyistes de leurs métiers d'origine, il tire vers le bas un gouvernement de techniciens sans envergure. M. Macron est contraint de descendre de son piédestal pour faire le travail dont les siens sont incapables ; sa rentrée sera fatigante.

Ce qui se passe n'est donc pas surprenant. Un minimum d'expérience et de lucidité permettait de le prévoir : nous étions d'ailleurs quelques-uns à le dire dès le mois de juin, quitte à nous faire traiter de rabat-joie par d'irritables naïfs. D'une part, le vieil engrenage du conformisme continuerait à concasser l'opposition ; d'autre part, M. Macron ne pouvait faire le Jupiter sans s'appuyer sur d'autres : or il les avait choisis trop inconsistants. On en est là.