Réagir au terrorisme... sans faire jouir les terroristes

Réflexions du sociologue Michel Fize sur l'émotion médiatique :

La surenchère voyeuriste des médias - surtout les télévisions d'info permanente - "nourrit la folie meurtrière des terroristes"... et commence à lui ajouter celle de fous authentiques, constate Michel Fize dans Le Monde du 25/08. Extraits de son analyse accompagnés de nos commentaires :

► Le djihadiste conçoit sa propre mort comme une victoire : « Pour un terroriste, voir sur les écrans un frère d'armes abattu constitue un puissant stimulant au passage à l'acte meurtrier. »

► D'autre part, « la diffusion en boucle d'images de crimes terroristes crée chez des déséquilibrés mentaux une volonté d'agir... » [*]

► Enfin : « à trop scénariser l'émotionnel collectif, on encourage tout autant les actions criminelles. Par toutes ces démonstrations réactives de recueillement, prières, défilés, nous montrons moins aux fanatiques que nous sommes solidaires, rassemblés, qu'éprouvés, affectés par les actes d'horreur commis. C'est donc bien d'abord une image de faiblesse émotionnelle que nous renvoyons à nos ennemis... Voir des visages affligés, en larmes ou des sanglots dans la voix, en quoi cela atteste-t-il en effet d'une détermination "à ne pas se laisser faire" ? »



Donc « il faut moins d'images télévisuelles, moins d'expressions collectives émotionnelles ». L'attentat de Barcelone « détient le record à la fois des formes d'expression émotive, du nombre de personnes et d'institutions impliquées dans la procédure empathique et dans le nombre de journées d'hommages divers : une semaine déjà...» « Irrésistible spirale de l'émotivité », applicable à « tous les événements sociaux douloureux » et qui en dit long sur la liquéfaction de nos sociétés libérales avancées : faute de corps intermédiaires naturels et proches, l'individu ne peut « attester sa propre existence dans la société » qu'en partageant une émotion de masse - ou plutôt en fusionnant avec elle : en se fondant en elle.



Ajouter à cela le non-sens de cette société de l'individu (consommateur). Niant le peuple en tant que corps politique, elle lui ferme la voie de l'affirmation commune : ne reste aux gens que l'auto-spectacle de leur "émotion de foule" à laquelle tout contenu positif est interdit ; alors nous déposons des peluches et nous dessinons des coeurs sur le trottoir. Cette compassion pathétique fait jouir le sadisme des terroristes.

Comment prendre le contrepied des terroristes sans faire leur jeu de cette façon, qui leur semble masochiste ? et sans tomber - à l'inverse - dans l'appel aux représailles, qui ferait également le jeu du terrorisme puisque c'est l'un des effets qu'il vise ?

Grave dilemme. M. Macron avait paru l'évoquer dans son discours de Saint-Etienne-du-Rouvray le 26 juillet : mais ce propos théorique - dû à un conseiller présidentiel - n'a pas encore su se concrétiser.

__________

[*] NDPP - L'autre police des mots (la police privée politically incorrect) voudrait nous interdire de prendre en compte l'influence des reportages sur les malades mentaux. C'est pourtant une donnée contemporaine flagrante.