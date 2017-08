L'identitarisme est (aussi) un effet de la mondialisation

...selon l'anthropologue franco-américain Scott Atran (EPHE, CNRS, Cambridge, Oxford, Michigan, directeur de recherche du groupe Artis de modélisation des risques) :

En marge de l'incendie racialiste aux USA, Scott Atran [*] analyse la double montée de l'islam radical et des ethnicismes comme une conséquence sociétale de la mondialisation économique :

« Il ne s'agit pas d'un "choc des civilisations" mais d'un effondrement des structures et des liens sociaux. Car le violent extrémisme ethno-nationaliste et le terrorisme djihadiste transnational représentent, non pas la résurgence de cultures traditionnelles, mais leur démantèlement. Des jeunes, détachés de traditions millénaires, se débattent en tous sens en quête d'une identité sociale qui puisse leur valoir la gloire et donner à leur vie sens et importance. C'est là le revers sombre de la mondialisation. Les individus se radicalisent pour trouver une identité ferme dans un monde aplani. [...] L'obligation de prendre part au jeu de la "destruction créatrice" dicté par le marché, qui promet sans cesse l'innovation et le changement, se solde bien souvent par une addition personnelle et sociale très salée. [...] Là où les valeurs spirituelles des communautés traditionnelles, des religions et des cultures séculaires, ont été éclipsées par de nouvelles institutions instables ou corrompues, une violence rédemptrice tend à surgir de l'anxiété et de l'aliénation qui en résultent. [...] Il n'est pas de message à opposer aux extrémismes qui puisse exister dans un vide social. »

[*] Barcelone-Charlottesville : la crise des cultures, Libération 23/08.