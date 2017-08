La "vacuité" de Trump et le programme du Big Business

Contrairement à nombre de journalistes, l'historienne américaniste Sylvie Laurent (Sciences-Po / Harvard) voit Trump comme il est. Mais à moitié seulement :

"...Vint alors Donald Trump, dont on feint de croire que les gesticulations discursives sont un indice de sa pensée, voire de ses idées politiques. Or c'est précisément la vacuité insondable de son esprit qui le rend dangereux : il est, tel le bouffon du roi, le sujet d'un sens de l'histoire dont il n'est que l'instrument. Incapable de discernement mais à l'unisson du sentiment d'illégitimité des hommes blancs amers du pays, il est poreux aux pensées constituées de ses Raspoutine d'extrême droite... Trump est le révélateur d'une Amérique blanche qui n'a toujours pas accepté que la préservation incontestée de ses privilèges était une cause perdue..." [*]



Spécialiste des questions ethniques aux Etats-Unis, l'historienne réduit ainsi M. Trump au rôle d'outil d'un "projet des conservateurs américains qui, reprenant l'étendard du Sud, conspuent le gouvernement fédéral et ses régulations".

Ce fut vrai en 2016, pour la conquête du pouvoir. Puis M. Trump vainqueur installa à la Maison-Blanche deux réseaux d'influence contradictoires : d'un côté les "Raspoutine" du populisme, qu'il soit racialiste (Stephen Miller - Sebastian Gorka) ou surfant sur le racialisme (Steve Bannon) ; de l'autre côté, les hommes du business (Jared Kushner et le réseau Goldman Sachs). Ces derniers ont réussi en six mois à éliminer Bannon, même si M. Trump tient à garder l'électorat white trash... Le business pense s'être ainsi débarrassé de démagogues gênants : il a les mains libres pour parachever son programme de "re-dérégulation" financière et de destruction des mesures sociales.

L'article de Sylvie Laurent fait une allusion à ce programme et à ses conséquences. Mais elle n'insiste pas. C'est dommage, car le réveil des incendies interraciaux (Noirs pauvres - Blancs pauvres) est un inexorable produit du néolibéralisme : le retour des tensions entre pauvres vient "d'inégalités de revenus inouïes depuis trente ans", et du blocage de l'ascenseur social par la révolution libérale Reagan-Clinton-Bush.

La gauche-de-gauche se trompe en donnant au "projet des conservateurs" - ce rêve de revanche WASP - le rôle de cause des troubles raciaux actuels. Ce projet ne fait qu'exploiter la frustration massive de millions d'Américains noirs ou blancs ; frustration provoquée par un ultralibéralisme que beaucoup de conservateurs acclament d'autre part, ce qui rend leur posture perverse.

Pour tenter d'effacer les deux bourdes sur l'affaire de Charlottesville, M. Kushner et le général McMaster ont forcé M. Trump à évincer M. Bannon. L'homme qui utilise les troubles raciaux s'éloigne. Mais la cause (économique et sociale) de ces troubles règne plus que jamais sur la Maison Blanche.



[*] Libération 21/08. Sylvie Laurent a publié 'Poor white trash', la pauvreté odieuse du Blanc américain (Presses de la Sorbonne 2011). Elle souligne que le succès de Trump est venu aussi d'électeurs des classes moyennes au dessus du seuil de pauvreté : elle y voit notamment "l'ambiguité de bien des Blancs à l'endroit de l'égalité et de la justice raciale".