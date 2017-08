Présidence Trump : la vraie nature du populisme

Sur la dernière prestation de Trump, il y a deux façons de voir :

Il y a le point de vue de la droite-de-droite, solidaire de n'importe quoi du moment que "les gauchistes" s'y opposent. Et il y a le point de vue de l'observateur, qui cherche juste à démêler le pourquoi du comment.

► La droite-de-droite (Twitter et Facebook depuis hier) trouve le moyen, dans l'affaire de Charlottesville, de donner raison à M. Trump quand il fait une équivalence entre le groupe des pancartes Black lives matter et le groupe des racistes blancs [1], l'un et l'autre censés inclure, dit-il, "des gens bien". D'où le tweet de remerciements de l'ex-Grand Sorcier des Knights of KKK David Duke, supporter officiel de M. Trump en 2016. Et l'article du site Daily Stormer à la gloire de M. Trump : "Cet homme fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous soutenir... Il utilise nos éléments de langage selon lesquels George Washington et Thomas Jefferson sont les prochains visés après les monuments confédérés..." [2]

► L'observateur, quant à lui, constate que M. Trump - ayant créé un chaos national - se replie sur le pire de son électorat. On ne sait où le conduira ce recroquevillement.

On constate aussi autre chose. Le populisme racialisant est la "stratégie" soufflée à M. Trump par M. Bannon, que lui avaient présenté ses amis les Mercer (seuls excités parmi son cercle de milliardaires). M. Bannon est un idéologue cohérent : son populisme racialisant, résurgence de l'obscur recours au bouc émissaire décrit par René Girard, s'accompagnait logiquement du désir de taxer les grosses fortunes pour plaire aux Blancs pauvres. Mais M. Trump n'a retenu que la moitié du système Bannon : la démagogie ethnique. Il a récusé l'autre moitié... Bien sûr : M. Trump est un outil des plus riches.



Telle est l'imposture du populisme quand il vient au pouvoir : malgré les clameurs à l'usage des pauvres dupés, encore et toujours c'est l'Argent qui gouverne. Jusqu'à ce que le populisme - utile un moment - devienne gênant pour les affaires ; alors l'Argent s'en débarrasse. C'est peut-être ce qui vient de s'amorcer.



__________

[*] Tout le monde a pu les voir à la télévision avec leurs emblèmes.

[2] L'expression "Monuments confédérés" est un anachronisme : les statues déboulonnées ces jours-ci avaient été érigées dans les années 1920, à l'époque où le néo-KKK régnait sur des villes du Sud.

Décembre 2016 : affiche KKK en Caroline du Nord

Folklore, éventuellement assassin... Mais la réalité du trumpisme est ailleurs.