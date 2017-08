Rentrée sociale chaude pour Emmanuel Macron ?

La réforme du code du travail va-t-elle profiter à l'économie réelle... ou à la volatilité financière ?

Mal élu et fort bas dans les sondages, Emmanuel Macron doit s'attendre à une rentrée difficile. Ne parlons pas de ce qui excite les médias (couacs, pipolisation et "opacités"), mais du contenu économique et social de l'action future.

La réforme du code du travail est enclenchée : les neuf ordonnances seront publiées par tranches à partir du 21 août, soumises au Conseil d'Etat le 28 août, évaluées le 6 septembre par les partenaires sociaux, et présentées le 20 septembre en Conseil des ministres. En attendant de connaître leurs dispositions définitives, on constate sans surprise ce qu'en disent les commentateurs de gauche et de droite :

L'Humanité souligne le contexte : " La mobilité et la flexibilité annoncées comme autant d'objectifs de la loi travail sont les accélérateurs d'une économie de prédation, volatile, orientée vers le profit à court terme et en quête permanente de rentabilité dans cette concurrence mondiale sans frein. C'est danser sur le volcan."

Mais Le Figaro lance un ultimatum. "Recul interdit !", écrit-il à propos de la dérégulation en cours : " Pour créer de vrais emplois durables, le gouvernement se doit de mettre en place un environnement qui incite les entreprises à embaucher. En s'attaquant bien entendu à la réforme du Code du travail pour libérer les entreprises du carcan qui les étouffe, mais aussi en réduisant le coût du travail, en favorisant l'investissement, en améliorant la formation..."

Que le célèbre retour-de-la-croissance dépende d'une dérégulation et d'une fragilisation accrue sur le plan social est un axiome : principe indémontré et indémontrable.

L'axiome du Medef et du Figaro ne répond pas à la critique de l'Humanité, qui répète ce que disent des économistes nullement marxiens : libérer le profit sans l'orienter vers l'investissement (risque national), c'est aggraver la volatilité qui prépare la prochaine crise financière (globale).

La politique économique et sociale de M. Macron tiendra-t-elle compte du risque ? Pour avoir évoqué ce problème lors d'une émission en juin, je fus pris à partie avec imprécations... Nous sommes sommés de ne plus raisonner qu'à l'intérieur du pieux Paradigme libéral. Il devient dangereux de se pencher au dehors : e' pericoloso sporgersi, lisait-on autrefois sous les fenêtres des compartiments SNCF.