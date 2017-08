U.S.A. : un bilan de la "Religious Right"

À propos de M. Trump et d'un article de La Civiltà Cattolica (13/07) qui a fait polémique, :Pierre Jova (Famille chrétienne 23/08) revient sur le bilan de la "droite religieuse" américaine :



Extraits de l'analyse de Pierre Jova :

<< [Cet article de la CC] fait dire au journaliste évangélique converti au catholicisme Ross Douthat, dans sa chronique du New York Times, que « la compréhension des auteurs du fait religieux en Amérique semble réduite à des recherches sur Google ».

Ross Douthat ajoute cependant qu’ils ne se trompent pas « quand ils constatent le vote chrétien en faveur du joyeux païen Trump ». En effet, Donald Trump a recueilli les suffrages de 81 % des évangéliques blancs, et de 52 % des catholiques lors de son élection à la présidence, en novembre 2016. Malgré ses affaires de mœurs, et la rhétorique identitaire de son conseiller Steve Bannon, finalement congédié après les violences racistes de Charlottesville, le 12 août dernier.

« La première encyclique du pape Benoît XVI s’intitulait « Dieu est amour ». Il est clair que Trump ne l’est pas… Son désastre sera celui la cause conservatrice, et surtout du mouvement pro-vie », redoute Robert Morrison [protestant], qui prophétise que son discrédit va éclabousser tous ceux qui le soutiennent. Et de rappeler un précédent des années 1990 : « pendant trois mandats de suite, mes amis chrétiens conservateurs dans l’État de New York ont soutenu l’odieux sénateur Al D’Amato. C’était un homme corrompu, cruel et notoirement adultère. Mais il était contre l’avortement, et c’est tout ce qui comptait à leurs yeux ! Il a ensuite été défait, et la cause pro-vie s’est aliénée les habitants de mon État natal », raconte-t-il. Poussant la comparaison, le francophile n’hésite pas à recourir à une comparaison française: « Les thèmes de Pétain : travail, famille, patrie, n’étaient pas mauvais. Reagan a été élu grâce à eux ! Mais la collaboration avec Hitler a discrédité cette devise à jamais », rappelle-t-il.

C’est aussi l’analyse de George Hawley, professeur de sciences politiques à l’Université d’Alabama. Dans un article paru en juin dans la revue The American Conservative, l’universitaire avançait que la droite religieuse avait paradoxalement contribué à la déchristianisation des États-Unis. « En devenant visible et militante, la droite religieuse a été associée au christianisme lui-même. Si être chrétien voulait dire être comme Jerry Falwell, beaucoup de gens, surtout modérés ou à gauche sur le plan politique, et dont l’engagement ecclésial était déjà fragile, ont tout simplement cessé de s’identifier comme chrétiens », décrypte-t-il. Notant que le mouvement n’a pas empêché la légalisation du mariage gay, ni une réforme de l’avortement, le chercheur y voit « un des plus grands échecs de l’histoire politique américaine ».

Coincés entre un Parti républicain tout occupé par « le libertatisme (...) et l’identitarisme blanc de l’ère Trump », et un Parti démocrate, « laïciste et plus libertaire que jamais », les chrétiens américains sont désorientés, pointe Ross Douthat. Certains, surtout parmi les jeunes sensibilisés aux questions écologiques et sociales, « rêvent d’un Bernie Sanders qui serait pro-vie », du nom du vieux politicien démocrate qui blâme les dérives du capitalisme. D’autres se réfugient dans la « Benedict Option », imaginée par Rod Dreher, écrivain d'origine protestante, converti au catholicisme puis à l’orthodoxie: constatant qu’il est devenu impossible « d’être à la fois un bon Américain et un bon chrétien », cette « option bénédictine » préconise de se retirer du terrain politique pour créer des cellules de vie communautaire, et reconstruire la société par la base. >>

En lien sur Facebook, cet article de Pierre Jova suscite la fureur d'internautes de droite : pas de mots assez durs pour attaquer le pape ! sans parler des jésuites, forcément islamo-bolcheviques...

C'est étrange chez le "cathophile-de-droite", cette allergie à toute critique envers M. Trump – l'ennemi des catholiques mexicains.