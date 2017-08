Le diocèse de Paris est en deuil. L'Eglise française vient de perdre à la vie terrestre l'un de ses prêtres les plus éminents : Gabriel Delort Laval, curé de St François de Sales à Paris, trépassé le 4 août à l'âge de 50 ans. Il avait la bienveillance de nous lire et de nous donner critiques et conseils. J'ai pour lui un grand attachement et une profonde gratitude spirituelle. Priez pour nous, Père.