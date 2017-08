Cet homme est dangereux

Jouant les trigger happy pour son électorat, Incapable de doser ses paroles et de manoeuvrer, Donald Trump est un danger mondial :

On reprochait à Barack Obama d'avoir parlé de "ligne rouge" en Syrie, se mettant ainsi dans l'obligation d'agir si l'un des belligérants franchissait cette ligne. Ce qui ouvrait la porte aux provocations et acculait Washington au choix fatal : reculer et se discréditer, ou agir en risquant de se tromper de cible. Encore ne s'agissait-il que du théâtre syrien, qui n'impliquait à l'époque aucune super-puissance.



Que dire alors de Donald Trump ? Lui aussi s'est enfermé dans la dialectique de la "ligne rouge", mais en bien pire : 1. pour lui la "ligne rouge" n'est même pas une agression concrète nord-coréenne, mais la simple "menace" de cette agression ; 2. la réponse qu'il agite est directement le "feu" (nucléaire) - et à un degré "jamais vu", dit-il ; 3. le Pentagone renchérit en parlant de "détruire le peuple nord-coréen", propos sans précédent ; 4. la Chine serait directement concernée par une guerre à sa frontière.

Les ingrédients d'un drame mondial sont ainsi réunis.

M. Trump n'est capable ni de raisonner, ni de doser ses paroles. Sa verbosité catastrophiste et sa méconnaissance du rest of the world lui interdisent la diplomatie. Son ignorance de l'Extrême Orient (spécialement de la Corée) l'empêche de comprendre ce que veut réellement M. Kim : protéger son régime en jouant les terreurs.

De toute façon M. Trump est étranger au simple bon sens. Il continue sa campagne électorale. Ses clameurs de "feu" et de "colère" n'ont pour but que de chauffer la libido des casquettes rouges ; c'est le stade sado-maso de la démocratie médiatique.