'Big is ugly' ('small is beautiful')

Les oeufs contaminés au fipronil ne sont qu'un exemple de la nocivité non seulement du productivisme, mais du libre-échangisme et du système euro-global qui leur est acquis :

Un insecticide "interdit" dans les élevages - mais utilisé massivement par des escrocs pour une méga-usine d'oeufs [*] aux Pays-Bas, qui a contaminé (à elle seule !) un grand nombre de pays : exemple-type de la malfaisance du productivisme agricole et de son corollaire, l'espace commercial "européen" sans contrôle.

Aujourd'hui la Commission fait savoir qu'elle réunit une cellule de crise. Cependant : 1. l'affaire du fipronil n'est pas une crise mais un effet du système ; 2. ce type d'effets est inévitable dans un espace régi par l'idéologie du libre-échangisme ; 3. la Commission n'envisage pas de mettre en cause cette idéologie, au service de laquelle l'Europe a été engrenée à la fin du siècle dernier dans le seul intérêt des actionnaires et conseils d'administration.

Félicitions-nous que des journalistes semblent découvrir - via l'affaire des oeufs - comment le libre-échangisme et l'agro-industrie de masse sont un couple infernal, d'une fragilité proportionnelle à sa nocivité. Mais n'ayons pas d'illusions : demain ils auront oublié, et ce n'est pas le gouvernement qui les aidera à s'en ressouvenir.

Sachons aussi que l'affaire du fipronil n'est qu'un exemple des effets du productivisme libéral.

<< Les zones de libre-échange sont massivement utilisées par les trafiquants de produits contrefaits. - Parmi les facteurs facilitant le commerce de produits contrefaits, l'OCDE et l'Office européen de la propriété industrielle pointent le développement exponentiel des Free Trade Zones (FTZ), ces zones économiques spéciales créées par les gouvernements pour stimuler les investissements étrangers et les exportations et dans lesquelles a lieu la majorité des opérations de transit des marchandises. Particularité de ces zones de libre-échange : leur statut à part qui leur permet d'être exemptes de certaines procédures douanières. Leurs avantages fiscaux aussi : exonération de l'impôt sur les sociétés, des droits d'importation, absence de contrôle des flux de capitaux. [...] Comme le résume l'étude [...], bien souvent les zones de libre-échange ne demandent que "très peu d'informations, voire pas d'informations du tout", sur les entreprises s'installant chez elles. Leur nombre a littéralement explosé ces dernières décennies. En 1980 on ne comptait que 80 FTZ réparties dans 30 pays, pour plus de 6 milliards de dollars d'échanges. Aujourd'hui c'est plus de 3000, présentes dans près de 135 pays, représentant 500 milliards de dollars d'échanges et 68 millions d'emplois directs. >>



On apprend aussi que le flux de faux médicaments (p. ex. contre le cancer ou la malaria) contribue à la Croissance : en 2013 il rapportait déjà 16,2 milliards de dollars, plus de 3 % de l'ensemble des échanges de médicaments dans le monde. Fabriqués en Inde ou en Chine, ces produits transitent vers l'Europe (notamment) via Hong-Kong, et vers l'Afrique via l'Arabie saoudite et les Emirats. Ils arrivent en conteneurs dans ces "hubs globalisés de la contrefaçon", pour y être reconditionnés en petits colis postaux et expédiés aux malades qui les ont commandés par le Net. Autres "hubs globalisés" : le Maroc, l'Albanie, l'Ukraine, plate-formes mafieuses qui fonctionnent en toute impunité.

[*] Centaines de milliers de poules entassées dans des cages ou des espaces concentrationnaires : pauvres créatures déplumées auxquels le productivisme impose cette existence atroce. Pour ironiser sur les défenseurs de la vie animale il faut être le christophobe Michel Onfray... (Qu'en pensent nos jeunes écolos de droite, tout fiers il y a peu d'accueillir dans leurs pages M. Onfray ...qui en profita pour écraser Chesterton de son dédain ?).

