Ne soyons pas de ceux qui "Le clouent de leurs certitudes"

Sur Jésus "prophète méprisé dans sa propre maison" (Matthieu 13:54-58), paroles à méditer du P. Antoine Adam (RCF ce matin) :

Matthieu 13 :

<< Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu’ils étaient frappés d’étonnement et disaient : "D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ?" Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : "Un prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison." Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. >>

Le P. Antoine Adam (extraits) :

<< Comment se fait-il que les proches de Jésus passent à côté de ce que le Christ révèle ? Qu'ils n'entrent pas dans une démarche de foi ? Trop de savoir, trop de certitudes semblent aveugler leur perception. Ce Jésus, ils s'en étaient fait une image, un savoir qui leur donnait l'illusion qu'ils avaient connaissance de son origine. Avec le Fils de l'homme, nous ne pouvons mettre la main sur ce lieu originel qui touche à notre identité de fils. Ses proches sont choqués par ce qui bouscule leur savoir : ils ne comprennent pas, quelque chose résiste à ce qu'ils pensaient maîtriser... (Eh bien, c'est une grâce...) Ils continuent son procès en Le clouant de leurs certitudes. Cela peut-être chacun d'entre nous... >>

Et nous autres catholiques français de 2017, quand l'enseignement prophétique du pape François nous dérange ?