Une double page à lire dans Libération :

Il y a quelques mois, un mensuel ultra-catho traitait de "diplomatie de comptoir" l'action internationale du pape. Pendant ce temps, des milieux éloignés du catholicisme découvraient cette action et son rayonnement.

Témoin la double page de Libération ce matin, signée de Bernadette Sauvaget : http://www.liberation.fr/planete/2017/08/01/francois-un-p...

Quelques extraits :

<< "Le Saint-Siège a de nouveau un poids géopolitique, comme c’était le cas sous le pontificat de Jean-Paul II", analyse Andrea Tornielli. […] Depuis quatre ans, François a changé le centre de gravité du catholicisme et par là même de la géopolitique de l’Eglise."Il a sorti le Vatican de l’époque de la guerre froide", analyse le vaticaniste Iacopo Scaramuzzi.... >>

<< François impose sa vision du monde, les yeux rivés vers le Sud. Et tout particulièrement en direction de l’Amérique latine. "Il y a son réseau et peut prendre directement son téléphone pour joindre tel chef d’Etat", relève un jésuite français... >>

<< C’est à ce large faisceau d’influences que le Vatican, opposé depuis toujours aux sanctions contre La Havane, doit l’un de ses succès diplomatiques : le rétablissement des relations entre les Etats-Unis et Cuba... >>

<< "François, c’est d’abord et avant tout le pape des périphéries. C’est essentiel pour comprendre sa vision du monde, explique l’Argentine Silvina Perez, responsable de l’édition espagnole de l’Osservatore Romano, le quotidien du Vatican. Ces périphéries sont autant géographiques que sociales." L’un des leitmotivs de Bergoglio (avant même qu’il ne soit pape) a toujours été de dire qu’on ne peut saisir la réalité qu’en se déplaçant hors du centre... >>

<< Au jésuite argentin, cela vaut les foudres des milieux conservateurs catholiques américains, qui le voient comme une sorte de cryptomarxiste. "Dans la pensée de Bergoglio, il n’y a pourtant rien de contraire à la doctrine sociale de l’Eglise", corrige Andrea Tornielli... >>

<< Ce n’est pas le seul contentieux qu’a le pape François avec les milieux chrétiens radicaux, adeptes du clash des civilisations, instrumentalisant la question des chrétiens d’Orient, calés sur leur rhétorique du combat entre le bien et le mal. […] Dans un récent article, la revue jésuite italienne La Civiltà Cattolica dénonçait, elle, une alliance "entre les fondamentalistes évangéliques et les intégristes catholiques, unis par le même désir d’influence religieuse dans la sphère politique". L’article a été signé par deux personnalités très proches du pape... >>

<< En clair, François condamne une vision théologico-politique du monde et des conflits en cours, promue par l’ultradroite religieuse, influente auprès du président américain (elle le fut déjà sous deux de ses prédécesseurs, George W. Bush et Ronald Reagan). Pour les auteurs de l’article, la clé de compréhension de l’actuelle diplomatie vaticane est "d’établir des relations directes et fluides avec les superpuissances sans entrer dans des réseaux d’alliances ou d’influences déjà constitués". >>



Il faut lire intégralement cet article !