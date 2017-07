Israël-Palestine : déclaration du diocèse de Jérusalem

Dans la revue franciscaine Terre Sainte Magazine, le patriarche émérite Michel Sabbah, président de la commission diocésaine Justice & Paix (Jérusalem), présente la déclaration de celle-ci sur la situation en Israël et dans les Territoires :

Photo : l'icône de 'Notre Dame Femme Vaillante' (centre pastoral de Tel-Aviv)

<< Il semble que de nombreuses personnes qui se rendent en Terre Sainte [...] aient quasiment oublié la situation. Elles se comportent comme si de rien n'était, comme su la paix régnait, comme si la situation était normale. [...] Or le pays où nous vivons est en guerre. Une guerre qui a commencé il y a longtemps et qui n'est toujours pas finie. On ne peut pas feindre de l'oublier. Qu'il s'agisse de politiciens, d'hommes d'Eglises venus faire du dialogue, de pèlerins, la Commission appelle à une prise de conscience. La situation humaine ici n'est pas normale. A ce jour il y a un occupant et un occupé. Il y a des prisonniers politiques. Il y a de jeunes Palestiniens qui se précipitent vers la mort et se font tuer. On ne peut conduire un dialogue inter-religieux en oubliant cela, ou alors le dialogue reste incomplet. [...] Il faut entretenir le dialogue entre juifs et chrétiens, mais sans perdre de vue qu'israéliens et Palestiniens sont dans une impasse politique et qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui souffrent d'injustices... [...] Ici, en Palestine et Israël, tout ne va pas bien. Voilà le sens de la déclaration. Ceux qui viennent visiter cette terre, s'ils en prennent conscience, repartent avec un peu plus de vérité et un peu plus d'amour pour les personnes qui vivent ici. >>

<< Le chrétien palestinien est palestinien. Il est une personne humaine comme tout le monde. En Israël il est citoyen comme tous, et en Palestine il est sous occupation comme tous. [...] En Palestine, sous occupation militaire, il doit comme toute personne humaine refuser l'occupation militaire. Pour ce faire, il n'est pas requis de mourir. Il n'est pas requis de tuer. Ce sont des actes, dans notre contexte, absolument inutiles. Ce qui est requis, c'est de réclamer sa liberté, d'exiger son droit, et le droit de tous, à vivre dans la dignité. [...] En Israël, le palestinien citoyen de l'Etat d'Israël a la liberté d'agir, dans un cadre juridique, pour dénoncer les discriminations dont il est l'objet... >>



<< Début mai, un projet de loi qui définit formellement Israël en tant qu'Etat juif a été voté à la Knesset. C'est la base de la discrimination pour la population non-juive, qui représente 20 % de la population israélienne. Dans la vie quotidienne il y a des discriminations en matière d'éducation et d'accès au travail, la non-égalité dans les contributions de l'Etat aux municipalités arabes... >>

<< Je crois que c'est le moment pour l'Eglise de tenter quelque chose. Je ne vois pas un Etat qui puisse faire quoi que ce soit. Mais l'Eglise a une carte à jouer. Il en va de l'avenir non seulement des Palestiniens, mais de l'Etat d'Israël lui-même. Il faudrait tenter une médiation que pourraient mener le Saint-Siège et les autres Eglises. Ce sera difficile car Israël ne veut pas de médiateurs. [...] Israël semble vouloir toute la Palestine sans les Palestiniens. Ce qui est chose impossible. Ce qui veut dire que notre situation de guerre va encore se prolonger... >>

Les Commissions Justice & Paix diocésaines sont une émanation du Conseil pontifical du même nom, devenu en 2017 "Dicastère pour le service du développement humain intégral". Celle de Jérusalem existe depuis 1971 et représente l'Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte.

