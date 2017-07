Les Etats sont pauvres ? Qu'ils taxent les GAFA !

Mais Paris, Berlin, etc, calent devant cette idée :

MM. Macron et Philippe nous disent que les finances de la France sont en très mauvais état. Mais M. Darmanin, leur ministre "de l'Action et des Comptes publics", ne semble pas estimer urgent de faire rentrer des milliard d'euros dans les caisses de l'Etat ; ces milliards étant à prélever sur Google.

Google réalise en France un chiffre d'affaires et des bénéfices considérables, via "la vente de mots-clés et de liens sponsorisés qu'il propose aussi bien aux grandes entreprises qu'aux commerçants de quartier" [1]. Mais il ne paie pas d'impôts français... Selon la législation internationale, en effet, un pays ne peut taxer une société commerciale que si elle y possède un établissement stable : or Google - comme Facebook ou Netflix - dit n'avoir en France qu'un "relais de services" (même si cet immeuble parisien emploie 700 salariés). Les contrats publicitaires français étant signés "à Dublin" [2] au siège de Google Europe, cette dernière dit n'avoir "pas d'établissement stable en France" et ne rien devoir à Bercy. Ainsi l'argent va au paradis fiscal irlandais, puis au super-paradis des Bermudes où Google a domicilié sa propriété intellectuelle et l'algorithme de son moteur de recherche.

C'est une arnaque licite, rendue possible par une globalisation libérale dont le juridisme est entièrement dirigé contre les Etats [3]. Pour fair rendre gorge à Google, il faudrait le taxer au pro rata de ce qu'il réalise en France : chiffre d'affaires ou volume de données collectées... Mais ce serait une révolution contre la "légalité internationale" instaurée par la classe financière. Qui l'osera ?



Visiblement pas M. Darmanin : le 25 juillet, il déclarait aux Echos que "notre porte [est] ouverte" à un "accord transactionnel" avec Google, pourvu que le géant américain sans frontières entre dans une "démarche sincère". M. Darmanin n'a pas peur de faire rire.

Quant aux élus du bloc LRM, ils viennent de voter pour laisser à Bercy le monopole du pouvoir de décider - ou non - des poursuites en matière fiscale ; on en reste donc à la fiscalité négociée, façon république bananière.



Total : le numérique est à lui seul "l'économie de l'avenir" (ce qui reste à démonter), mais on le laisse sous domination abusive des multinationales US sans avoir le courage de les affronter. Elles ne paient pas d'impôts ; elles écrasent la concurrence en Europe. Continuons comme ça et l'économie de l'avenir ne rapportera rien aux Français.

__________

[1] Libération, 31/07.



[2] C'est à ça que sert depuis vingt ans le territoire de l'Eire. D'où une économie irlandaise en trompe-l'oeil, dont les chiffres boostés de l'extérieur ne correspondent pas à une activité endogène.

[3] Ce qui n'empêche pas nos libéraux-conservateurs - grands adversaires de "l'Etat" - de pourfendre aussi le "mondialisme"... Comme disait Baudelaire, Satan fonde de grands espoirs sur les imbéciles.