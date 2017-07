Lobbies et Parlement : le malaise après le vote

Qui a dit : "transparence" ?

Les députés ont voté mardi soir l'interdiction, pour les collaborateurs parlementaires, d'être rémunérés par des lobbies - et d'être ainsi les représentants d'intérêts privés auprès du député ou du sénateur.

Le public croyait que cette pratique était déjà interdite : il découvre que non, et s'en étonne.

Il apprend aussi que le gouvernement a tenté de s'opposer à cette interdiction : et que cette opposition fut exprimée par Mme Belloubet, ministre de la Justice.

Des élus REM n ont d'ailleurs pas voté l'amendement ; la rapporteure du projet elle-même, Yaël Braun-Pivet, prônait un "dispositif de déclaration" plutôt qu'une interdiction.

Ces réticences affichées ont indigné des élus de gauche : "Je m'inquiète de ce que nous sommes en train de transmettre à l'extérieur" (Olivier Faure, PS).

La majorité des députés ont d'ailleurs rejeté les amendements communistes qui voulaient faire contrôler aussi les contacts de lobbyistes avec l'Elysée, le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel.

Mais surtout, la loi fait l'impasse sur l'activité elle-même des lobbies : activité qui vise à dévier ou retarder le vote de lois encadrant - dans l'intérêt général - certains secteurs économiques... Cette timidité en dit long sur ce qu'est devenu le politique depuis quelques dizaines d'années.

► Il existe aussi une quarantaine de clubs parlementaires, parfois gérés par des cabinets de relations publiques, dotés de budgets souvent importants, et ouverts aux contacts de députés et sénateurs avec les intérêts privés : déjeuners, dîners, colloques etc. Quelques exemples pittoresques : le "Club des amis du cochon", voué aux intérêts de la filière agro-industrielle porcine ; "l'Observatoire de l'oeuf", autre filière agro-industrielle ; le "Club des parlementaires amateurs de havane", qui fut lié au cigarettier British-American Tobacco (enquête 2013 de Cash Investigation) ; le "Club de la table française" (304 membres sous la précédente législature), soutenu financièrement par Pernod-Ricard, Danone Eaux ou Grey Goose ; etc.